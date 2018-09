Un texte de Samuel Rancourt



1. Les rapports du conseil d'administration (CA) de la SFM



Une première cette année : les membres du conseil d'administration de la SFM ont présenté dans 17 rapports un bilan des réalisations de l'année précédente, classé selon leurs secteurs d'activités.

Quelques faits saillants :

La Corporation catholique de la santé du Manitoba (CCSM) a acheté un immeuble sur la rue Saint-Jean-Baptiste avec cinq nouveaux logements pour les clients réfugiés et immigrants à court et à moyen terme (six mois à un an).

La gestion d’Infojustice s’effectue désormais par l'Association des juristes d'expression française du Manitoba.

La création de 60 entreprises et l’expansion de quatre entreprises existantes ont permis 123 nouveaux emplois.

Deux francophones ont été nommés au CA des ORS de Santé sud et d’Entre-les-lacs (non-élus).

2. Élection de huit membres du CA

Ce second forum permettait également aux organismes de chacun des huit secteurs définis dans le règlement de la SFM - culture, économie et finance, éducation, justice, milieu rural et municipalités, patrimoine, santé et services sociaux et sports - de choisir leur représentant.



Six membres du CA actuels ont de nouveau posé leur candidature.

Natalie Thiesen (culture) Denis Tétrault (économie et finances) Armand Poirier (milieu rural et municipalités) Philippe Mailhot (patrimoine) Janique Fortier (santé et services sociaux) Joel Martine (sports)

Les résultats de l'élection des membres organisationnels sectoriels seront connus jeudi matin.



3. Le forum... un début



Raymond Lafond et Raymond Hébert ont pris part au comité de refonte de la SFM. Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

Raymond Hébert et Raymond Lafond, membres du comité de refonte de la SFM, dont le mandat était d’examiner la vision, la mission, les valeurs, ainsi que les structures politiques et administratives de l'organisme franco-manitobain, se disent satisfaits de la rencontre de mercredi.

C'est la première fois que l'on fait cela, où l'on compare les notes de tous les organismes sur l'ensemble de la communauté Raymond Hébert, membre du comité de refonte de la SFM

De son côté, M. Lafond souligne la diversité du conseil d'administration. « Le but était d'avoir un CA avec des personnes qui représentent les points de vue des jeunes, des femmes, etc. Cela ne signifie pas qu'elles sont redevables aux organismes, mais bien que l'on ait des gens au sein de la table de concertation qui connaît nos différentes clientèles. »



Une évaluation de la nouvelle structure du CA est prévue dans cinq ans. « Si nous trouvons que des éléments ne valent pas la peine, le comité fera les ajustements », ajoute M. Hébert.



4. Demandes de clarifications



Michel Lagacé est président de la Société historique de Saint-Boniface et analyste politique. Photo : Radio-Canada/Samuel Rancourt

Le président de la Société historique de Saint-Boniface, Michel Lagacé, souhaite davantage de précisions quant aux rôles des membres du CA face aux organisations francophones.

Nous n'avons que fait un survol de ce qui a été réalisé durant la dernière année ou deux. J'aimerais savoir comment nous pouvons évaluer où nous sommes par rapport au plan stratégique. Est-ce qu'il y a, par exemple, des propositions oubliées? Michel Lagacé, président de la Société historique de Saint-Boniface

M. Lagacé espère que la SFM pourra, d'ici deux ans, expliquer comment les rapports correspondent aux attentes du plan stratégique.



5. À surveiller à la SFM



Le président de la SFM, Christian Monnin, souligne que ses priorités pour l'année à venir seront l'​abolition du poste de sous-ministre adjoint responsable du Bureau de l'éducation française (BEF), de la structure de Presse-Ouest, société éditrice de La Liberté, et du statut de bienfaisance de la SFM.



L'AGA de l'organisme aura lieu le 11 octobre. Les représentants des membres institutionnels et des membres organisationnels de clientèles spécifiques y seront annoncés.



Le CA de la SFM recherche également des candidats pour pourvoir deux postes d'administrateurs. Toute personne intéressée doit soumettre sa candidature appuyée de la signature de 10 membres en règle de la SFM, au plus tard le 1er octobre.