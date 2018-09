Un texte de Julie Marceau

Samedi soir, 21 h. Plus de 200 personnes sont réunies au Théâtre Fairmount, à Montréal. C’est le grand rendez-vous des jeunes péquistes dans cette campagne électorale. Dans la foule, il y a de nombreux indépendantistes, mais pas nécessairement des « péquistes ».

« Je viens ici au nom de la société civile indépendantiste, mon but, c’est de travailler à une convergence », explique David Gascon, représentant des Organisations unies pour l'indépendance (OUI).

Questionnée sur la présence de plusieurs militants plus « indépendantistes » que « péquistes », et même de certains partisans de Québec solidaire, la présidente du Comité national des jeunes du Parti québécois (CNJPQ) se fait rassurante et inclusive.

« Ça m’étonne. […] On a juste écrit aux jeunes péquistes. Mais tant mieux s’ils étaient là, en ce sens que le PQ est un parti progressiste, environnementaliste et féministe. Avec QS, on a plein de points en commun, [mais nous] on est plus pragmatique », affirme Frédérique St-Jean.

En début de semaine, dans un rassemblement à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, deux des quelques rares jeunes présents déplorent le « rêve » vendu par Québec solidaire, au détriment du programme plus « réaliste » du Parti québécois.

« Moi, j’ai appris que mon jumeau vote Québec solidaire et on ne l’a pas pris, Jean-Simon et moi », explique Alex Cadieux-Giroux, 26 ans.

« C’est sûr que c’est nouveau, mais c’est pas juste la pensée magique qui va faire en sorte que tout va bouger », ajoute-t-il.

Les deux comparses, qui travaillent au Centre jeunesse des Laurentides, conviennent qu’il y a beaucoup de « cheveux gris » dans les rassemblements péquistes.

« C’est un peu décevant », avoue Jean-Simon McTear, 28 ans, qui croit que les jeunes indépendantistes font fausse route en se tournant vers QS.

« Je trouve ça super de taxer les riches, les entreprises, augmenter le salaire minimum, mais je trouve le PQ plus réaliste dans ce qu’il propose et en termes de budget », expose l’éducateur.

Sans vouloir se prononcer directement sur la popularité de Québec solidaire, Frédérique St-Jean convient que le « besoin de changement » attire les jeunes.

« Est-ce que les jeunes veulent un changement qui dépasse les lignes de comm[unication] et qui incarne la politique autrement? Absolument! », dit-elle.

L’avocate, qui travaille sans relâche avec son équipe depuis le début de la campagne, estime que ceux qui ont « une volonté plus radicale » de changement sont plus « audibles », mais qu’il ne faut pas sous-estimer le reste de l’électorat.

Québec solidaire, c’est la révolution, c’est attrayant […] mais est-ce vraiment ça dont le Québec a besoin? Frédérique St-Jean, présidente du comité national des jeunes du Parti québécois

La présidente du CNJPQ rappelle que le Parti québécois a mené une campagne qui se voulait attirante pour les jeunes, avec l’autobus coloré et l'humour axé sur l'autodérision du parti, dès le début de la campagne.

« Je pense qu’on a fait quand même une campagne qui était attachante en ce sens pour les jeunes et qui pouvait très bien aller les rejoindre », explique-t-elle.

« Est-ce qu’on l’a assez bien dit? On verra, mais ultimement […] le Parti québécois, c’est un parti qui en vaut la peine, croit-elle. Et le 2 octobre, on va continuer de rebâtir, de retravailler, peu importe ce qui arrive, pour aller toucher, justement, cette génération-là. »

« Peut-être qu’on n’a pas réussi encore à les rejoindre [les jeunes], on verra ce qui en est. Je ne veux pas dire qu’on ne l’a pas réussi… », conclut la présidente.