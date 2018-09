Mme Fraser habite, avec son conjoint Ron Smith, la désormais célèbre résidence située sur Mallory Crescent à Toronto. Il y a dix ans, elle a accepté que Bruce McArthur entrepose ses outils dans son garage. Le jardinier paysagiste de 66 ans est maintenant accusé des meurtres prémédités de huit hommes.

En échange de l’espace, M. McArthur entretenait le jardin et donnait régulièrement des plantes au couple. Jamais, ils auraient pensé que des restes humains se trouveraient dans les pots de fleurs.

La plupart des présumées victimes de Bruce McArthur fréquentaient le quartier gai de Toronto et avaient été portées disparues de 2010 à 2017.

Ron Smith et Karen Fraser Photo : Radio-Canada

Les enquêteurs ont retrouvé leurs restes enfouis dans des pots de fleurs ainsi que dans un ravin derrière la propriété du nord de Toronto.

Nous avons encore de la difficulté à croire que l’homme que l’on connait est un présumé tueur en série. Karen Fraser

Il n’y avait pas d’indices ni de tempérament. Quand nous y repensons, rien ne nous fait croire que ça peut se produire , ajoute-t-elle.

Après de premières fouilles au cours de l’hiver, les enquêteurs sont revenus en juillet pour explorer le ravin qui se situe tout près de la propriété.

Nous pensions que c’était terminé, mais les enquêteurs sont revenus. Évidemment, ils ont encore trouvé des restes humains , souligne-t-elle.

Il s’agissait en fait des restes de la huitième présumée victime de M. McArthur.

Nous avons eu le sentiment que ça ne se terminera jamais , explique-t-elle.

Des échantillons de sol sont passés au crible dans l'enquête de Bruce McArthur Photo : La Presse canadienne/Tijana Martin

Les prochaines étapes

Karen Fraser affirme aujourd'hui vouloir aller de l’avant, mais que la tâche n'est pas facile à cause de l’attention autour à sa résidence. Parfois, des voitures passent lentement sur la rue simplement pour mieux voir la maison, explique-t-elle.

Nous avons reçu la visite de touristes, comme je les appelle. Les gens passent et regardent la maison avec un sourire étrange. Karen Fraser

Karen Fraser et Ron Smith ont effectué quelques changements sur la propriété, notamment en peinturant le garage où se trouvaient les outils de Bruce McArthur.

Les paroles de la chanson Nothing More du groupe The Alternate Routes ont également été ajoutées sur le bâtiment.

We are one. We are how we treat each other when the day is done (Nous ne faisons qu’un. Nous sommes la manière dont nous nous traitons) , peut-on lire.

Karen Fraser Photo : Radio-Canada

D’ici quelques jours, le couple tiendra une cérémonie de purification. Ils ont choisi d’inviter ceux et celles qui les ont aidés au cours des derniers mois.

Mme Fraser estime qu’il s’agit de la prochaine étape, car elle n’entend pas quitter la résidence achetée par son père, il y a plusieurs décennies.

Pourquoi laisserions-nous nos vies détruites par cette personne? C’est inacceptable et ça n’arrivera pas. Karen Fraser

McArthur demeure derrière les barreaux depuis son arrestation le 18 janvier. Il doit revenir en cour pour une audience le 5 octobre.

Avec des informations de CBC