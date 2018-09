Mme Phillips a mis de l’avant cette mesure mercredi après avoir attaqué les politiciens conservateurs qui ne croient pas aux changements climatiques et ignorent les faits dans leur prise de décision, selon elle.

Ce code de conduite protégerait les scientifiques, leurs superviseurs et leurs gestionnaires travaillant pour le ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta de toute interférence politique et leur permettrait de partager leur travail avec le public.

Le bureau du Conseiller scientifique en chef de l’Alberta en supervisera l’implantation.

Nous allons établir un précédent : toute information récoltée par le gouvernement devra satisfaire aux standards éthiques et scientifiques les plus rigoureux. Shannon Phillips, ministre de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta

Sara Hastings-Simon, gestionnaire du programme d’économie verte de l’Alberta à l’Institut Pembina, qui a organisé le Sommet sur le climat, croit qu’il s’agit d’une bonne idée. Elle rappelle qu’il est primordial de prendre des décisions basées sur des faits prouvés scientifiquement.

« Pour comprendre le monde qui change autour de nous, nous devons comprendre la science derrière, donc de s’assurer que les scientifiques puissent continuer à effectuer leur travail et partager leurs recherches est une clé du succès en tant que province », croit-elle.

Se protéger de l’influence des politiciens

Cette annonce survient alors que la ministre de l’Environnement a défendu le plan climatique de l'Alberta et affirmé que le Parti conservateur uni l’abolirait s’il était élu. Un tel geste minerait la confiance et les investissements dans les énergies renouvelables, un secteur en pleine ébullition, selon elle.

« Nous ne devons pas laisser ce genre d’instabilité réduire notre croissance économique, alors que l’Alberta sort d’une récession », a ajouté Shannon Phillips.

L’influence politique est toutefois aussi au coeur de ses préoccupations, particulièrement l’influence de ceux qui nient les changements climatiques. « Lorsque je vois des attaques contre la science et la raison, je ne peux pas rien faire, a affirmé la ministre. Ça ne peut pas être la nouvelle normale. La réalité n’est pas subjective. Il y a des vérités soutenues par les faits. »

Avec les informations de Nelly Albérola et Colleen Underwood (CBC News)