L'homme de 55 ans a été accusé mardi d’agressions sexuelles, d’attouchements sexuels et d’incitation à des contacts sexuels sur deux adolescentes alors qu'il était en position d’autorité sur elles.

La directrice générale de la Commission scolaire de la Riveraine, Johanne Croteau, indique que cette décision a été prise en raison notamment de la gravité des accusations et de ses conditions de libération.

L'accusé ne peut pas communiquer ni se trouver en présence de personnes de moins de 16 ans, à l’exception de ses petits-enfants ainsi que de ses neveux et nièces.

Johanne Croteau assure que la Commission scolaire collabore à l’enquête.

Dany Aubry était professeur d'histoire et de géographie à l'école secondaire Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Becquets.

Dany Aubry, 55 ans Photo : Site Internet de l'école secondaire Les Seigneuries

Soutien aux élèves

Johanne Croteau affirme que la direction de l’école où enseignait Dany Aubry a rencontré tous les groupes d’élèves pour les informer de la situation.

Elle ajoute qu'un soutien psychologique est offert aux élèves qui en ont besoin et qu’une lettre a été envoyée aux parents pour les informer de la situation.

Les deux plaignantes étaient adolescentes au moment des faits et elles sont aujourd’hui âgées dans la vingtaine. Les faits allégués se seraient produits en 2005 et 2006 dans un cas et en 2012, dans l'autre.

Dany Aubry fait face, en tout, à neuf chefs d’accusation. Il doit revenir en cour le 6 novembre.

D'après les informations de Marie-Pier Bouchard