Ça brasse, et pas à peu près, sur des controverses surtout. Exit les enjeux de fond, exit la vision d'avenir, bienvenue dans l'arène de boue.

Mercredi, on a été servi! Controverse autour du député libéral Guy Ouellette, controverse autour de la femme de François Legault, Isabelle Brais... La coupe est pleine, n’en rajoutez pas.

Vous rappelez-vous du début de campagne? Tout le monde voulait faire ça dans la bonne humeur, la joie et l'allégresse et parler des enjeux. Eh bien, dans cette dernière semaine, on a plutôt droit à des insinuations, des attaques, certains diront du « lançage de bouette ».

Ça vous aide ou ça augmente le cynisme? Il est probablement temps qu'elle finisse, cette campagne...