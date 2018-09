Après avoir participé à différents projets entrepreneuriaux dans leur école, les élèves étaient plus nombreux à vouloir obtenir leur diplôme d'études secondaires et plus nombreux à penser aller à l'université.

Les résultats sont très encourageants, selon Denis Morin, directeur-conseil en entrepreneuriat à la Commission scolaire de l'Énergie.

Après le projet, on voit que les élèves ont pris beaucoup confiance en eux, dit-il. Ils envisagent des perspectives d'avenir très intéressantes, parce que les projets les ont amenés à rencontrer des entrepreneurs et à expérimenter plein de choses.

Plus de 300 élèves du primaire et du secondaire ainsi qu’une vingtaine de professeurs de 16 écoles de la Commission scolaire de l’Énergie ont participé au sondage réalisé l’an dernier.

Valéry Doucet, une élève de l’école des Chutes à Shawinigan, a participé au projet qui consistait à fabriquer et vendre des bacs en bois pour les fleurs.

Elle a gagné de la confiance en elle au cours du processus. Avant, elle ne croyait pas qu’elle allait obtenir son diplôme. Maintenant, c’est un but qui lui semble atteignable.

J’ai adoré faire les projets, je me suis impliquée. Il faut s'impliquer parce que si tu t'impliques pas, c'est pas le fun de venir à l'école, t'as pas de motivation. Aujourd'hui, il faut que je sois à l'école parce que je le sais que ma gang m'attend, que j'ai des trucs à travailler et tout ça. C'est motivant. Valérye Doucet, élève de l’École secondaire des Chutes

Selon les données du sondage réalisé par la Commission scolaire de l'Énergie, avant d'entreprendre leur projet d'entreprise, 11,7 % des élèves du secondaire affirmaient ne pas vouloir terminer leurs études. Après le projet, le taux avait chuté à 3,1 %.

On apprend aussi qu'un élève sur quatre désirait aller à l'université, mais qu'après le projet, c'était presque un élève sur deux.

