L'entreprise a reçu une lettre de Santé Canada qui confirme l'état de préparation de ses installations , ce qui veut dire qu'elle a notamment prouvé qu'elle respectait les normes.

Une dernière étape reste toutefois à franchir avant de recevoir la permission de produire du cannabis médicinal à l'usine de Sherbrooke comme l'explique le porte-parole Pierre Boucher.

On doit démontrer qu'on est prêt à démarrer la production. Ce sont des preuves qu'on doit faire au niveau de Santé Canada et on travaille sur ça présentement. Suite à l'approbation de Santé Canada, là, on sera en mesure de commencer la production , précise M. Boucher.

Neptune souhaite amorcer la production avant la fin de l'année. L'usine de Sherbrooke était auparavant spécialisée dans la fabrication d'huile de krill.