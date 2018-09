Un texte de Charles D'Amboise

Les électeurs sondés estiment à 49 % la télé comme principale source d'information, tandis que ce pourcentage baisse à 9 % lorsqu’il est question de la radio et des journaux.

« Assurément, ce qui nous a surpris, c’est que la télévision est une source d’information principale beaucoup plus qu’on le pensait. On avait l’impression que le web avait pris beaucoup plus de parts de marché », indique Pierre-Thomas Choquette, directeur des relations publiques chez Hill+Knowlton.

Finalement, la télévision reste un média qui pèse encore lorsqu’il est question de s’informer. Pierre-Thomas Choquette, directeur des relations publiques chez Hill+Knowlton

Sans surprise, les médias sociaux influencent davantage les 18-24 ans : 35 % d’entre eux les considèrent considère comme principal outil lorsqu’il est question de s’éclairer sur différents enjeux.

L’influence des chefs

Le même sondage révèle aussi que les Québécois sont davantage influencés par les chefs (26 %) des partis que par les candidats locaux (13 %).

« On aurait pu s’attendre à plus élevé, parce qu’il y a des enjeux globaux lorsqu’on vote, mais ce qui nous touche de plus près, c’est dans enjeux locaux. C’est quand même surprenant que ce soit 13 % », commente M. Choquette.

Les gens semblent se faire un portrait beaucoup plus général plutôt qu’un portrait plus local.

Autre observation, les facteurs qui détermineront le choix des électeurs varient énormément selon l’âge des répondants.

« Plus les répondants sont jeunes, plus ils accordent de l’importance aux engagements électoraux. À l’inverse, plus ils sont âgés, plus ce sont les chefs et leur parti qui sont susceptibles d’influencer leur vote », indique Pierre-Thomas Choquette.

Le sondage, réalisé du 5 au 10 septembre, comporte une marge d’erreur de 3,1 %.