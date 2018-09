Un texte de Thomas Deshaies

Le 5 octobre 2001, Bridget Tolley apprend par sa cousine que sa mère, Gladys Tolley, serait impliquée dans un accident de la route à Kitigan Zibi, près de Maniwaki. Se rendant sur les lieux, on lui aurait dit de rentrer chez elle.

Elle apprendra plus tard que sa mère est décédée, mais est incapable d'obtenir des explications sur les circonstances du drame. Elle affirme aussi qu'on lui aurait même interdit d'identifier son corps à la morgue. Elle avait été frappée mortellement par une auto-patrouille de la Sûreté du Québec.

Un rapport erroné, selon Mme Tolley

En consultant le rapport du coroner, elle constate que l'auteur mentionne d'entrée de jeu que sa mère aurait été intoxiquée. Selon elle, c'était une manière de rejeter la faute sur sa mère, plutôt que sur les policiers. Ça laissait croire que ma mère était saoule et qu'elle était morte parce qu'elle était saoule , a-t-elle déploré.

Des membres du corps de police autochtone de Kitgaan Zibi auraient d'ailleurs pris des photos de bouteilles de bière dans la maison de sa mère, le jour du drame. Ils ont pris des photos des bouteilles, de tout ce qu'il y avait sur la table, sur le comptoir , a-t-elle expliqué.

Bridget Tolley a livré un vibrant témoignage à la Commission Viens. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Le coroner aurait aussi écrit qu'une personne de la famille aurait identifié le corps, ce qui était faux, selon Mme Tolley.

Un policier enquête sur son frère

Bridget Tolley fera donc plusieurs démarches pour avoir des explications, pour finalement, en 2003, mettre la main sur le rapport de police. L'enquête a été, selon elle, conclue en trois mois.

Si rien de mal n'a été fait, pourquoi ne viennent-ils pas m'en parler? Je voulais de l'aide, que quelqu'un m'écoute. Bridget Tolley

Elle constatera que c'est un dénommé Michel, le frère du policier qui était au volant de l'autopatrouille, un dénommé Serge, qui était en charge de la scène. Le nom de famille des policiers n'a pas été dévoilé lors de l'audience de la commission. Je me suis dit, comment c'est possible, il me semble que c'est un conflit d'intérêts, s'est-elle exclamée à la commission. J'ai aussi découvert qu'il avait d'autres frères (policiers) sur la scène. Robert et une sœur, Aline.

17 ans plus tard et toujours aucune réponse

Mme Tolley affirme que malgré ses démarches et la médiatisation de son histoire, elle n'a toujours, à ce jour, eu aucune explication des corps de police impliqués : la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal et le corps de police autochtone de Kitigan Zibi. Je n'ai jamais été informée sur quoi que ce soit, tout le travail, je l'ai fait moi-même , s'est-elle exclamée.

Je veux juste la vérité par rapport à ce qui est arrivé à ma mère, je ne veux pas d'argent, je veux juste la vérité. Je veux que ces agents se dévoilent et expliquent ce qui est arrivé. Bridget Tolley

À sa sortie du témoignage, Mme Tolley a expliqué qu'elle poursuivait sa lutte pour sa famille, mais aussi pour toutes les familles autochtones qui sont confrontées à l'impunité policière. N'abandonnez jamais , a-t-elle lancé comme message, à l'intention des femmes autochtones.

Le gouvernement du Québec a toujours refusé d'ouvrir une enquête indépendante sur cette affaire.

Échanges musclés au début de l'audience

Les procureurs de l'association de policiers et du gouvernement ont tenté tant bien que mal de faire taire les noms et prénoms des policiers. Je ne vois pas le plus-value que ça peut apporter au témoignage , a affirmé David Coderre, de l'Association des policiers et policières du Québec.

Il s'en est suivi un échange musclé entre les procureurs et le commissaire. Jacques Viens n'a pas répondu favorablement à leur demande et a permis d'utiliser le prénom des policiers.