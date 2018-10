Un texte de Marie-Pier Mercier

Le 14 août : c'est la journée qui a tout changé dans la vie de Chris Sargent. Il reçoit un diagnostic accablant : un cancer des canaux biliaires de stade 4, une maladie rare et peu connue qui touche généralement des personnes beaucoup plus âgées.

Les médecins lui annoncent alors qu’il a une tumeur plus grosse qu’une orange sur le lobe droit du foie, de multiples tumeurs sur le lobe gauche, des métastases aux poumons et aux ganglions lymphatiques.

Pourtant, Chris a l’air de tout sauf d’un mourant. Il est jeune, il est en forme, il a bonne mine et il est assez beau bonhomme. D’ailleurs, sur les murs de l'appartement, les aventures du couple défilent en photos : des randonnées en montagne aux voyages de pêche en passant par les marathons.

Chris Sargent a appris le 14 août qu'il lui reste peut-être moins d'un an à vivre. Photo : Radio-Canada/Geneviève Tardif

« Le cancer était bien là et je ne le savais pas. J’ai pourtant fait deux randonnées dans les Rocheuses au mois d’août. C’est difficile à croire », dit Chris.

En effet, selon la Société canadienne du cancer, le cancer des canaux biliaires n’occasionne aucun signe ni symptôme dans les premiers stades de la maladie. Ils apparaissent souvent lorsque la tumeur envahit les organes voisins.

« Ça se traite, mais ça ne se guérit pas »

Au stade 4 de sa maladie, le pronostic est très peu favorable. Chris a 2 % de chances de survivre.

Sans traitement, il lui resterait environ 6 mois à vivre, avec un traitement peut-être un an. Il a donc choisi la chimiothérapie et suit présentement un essai clinique.

« J’entends tous les jours des histoires de gens qui ont survécu à un cancer de stade 4. Celui-là est particulièrement agressif, mais je n’abandonne pas la bataille. Je ne veux pas mourir », affirme Chris.

Ce que ça veut dire, c’est qu’il va devoir faire mentir les pronostics. Sofìa Pastorino, conjointe de Chris Sargent

Planifier l'avenir

Évidemment, avec une petite fille de 2 ans et une femme enceinte, cette mauvaise nouvelle rend les choses bien difficiles pour le couple.

« Tout ça arrive à Chris et c’est la personne la plus en santé que je connais. [...] Il n’avait aucun symptôme! Il n’a pas perdu de poids, il n’a pas démontré de la fatigue. Il avait seulement un peu mal au ventre. Même ses tests sanguins étaient normaux », déplore la femme de Chris, Sofìa Pastorino.

Chris Sargent et Sofìa Pastorino se sont mariés en 2014. Photo : Radio-Canada/Geneviève Tardif

Mariée depuis 2014, Sofìa a tout laissé derrière elle en Argentine. « J'ai déménagé ici par amour bien sûr, pas pour la température », dit-elle en riant.

Leur plus grand désir était d’élever leurs enfants au Canada, mais aussi de leur faire connaître la culture argentine le plus possible, en voyageant dans la terre natale de Sofìa régulièrement.

Maintenant, tout est incertain. La jolie femme à l’accent espagnol prononcé ne sait plus où sera sa vie si Chris vient à mourir.

« Mon coeur va en Argentine, mais il va aussi vers ses parents, sa soeur et tout ce qu’il va rester de lui ici », affirme-t-elle émue.

Chris et sa famille sont des amoureux de la nature. Photo : Chris Sargent

Une communauté bouleversée

Pour les aider à faire un choix éclairé et alléger leurs souffrances dans toute cette épreuve, des membres de la communauté francophone d’Edmonton tentent de venir en aide à la famille.

Rose Duchesne, la gardienne de la petite Julianna, leur offre ses services gratuitement, non seulement pendant la journée, mais aussi les soirs et les fins de semaine.

Elle a également, avec certains parents des enfants de sa garderie, démarré une page Gofundme.

Rose Duchesne veut venir en aide à Chris Sargent et sa famille. Photo : Radio-Canada/Geneviève Tardif

« Je veux leur enlever tout le stress financier pour leur permettre de se battre contre la maladie », explique-t-elle.

« Je sais que Chris a peur de trop dépenser en médicaments, de me laisser avec des dettes et seule avec deux bébés et une hypothèque, mais ça ne me dérange pas. C'est mon meilleur ami... », dit Sofìa, la voix étouffée par les sanglots.

« Le plus difficile c’est l’incertitude »

« Ce qui me fait le plus peur, c’est de laisser Sofìa et mes enfants sans père. J’ai 39 ans et mon père a encore une grande place dans ma vie. J’ai toujours pensé que je serais toujours là pour eux. Juste de penser qu’ils ne vivront peut-être pas ça, c’est difficile à avaler », explique Chris les yeux pleins d’eau.

La petite Julianna et lui sont d’ailleurs très proches, et ça se voit. Lorsque la fillette aperçoit son père, elle ne le quitte pas des yeux et s’accroche à son cou. « Allô, ma cutie pie », lui dit-il tendrement. « Je t’aime, daddy », répond-elle avec un grand sourire.

Chris Sargent et sa fille sont très proches. Photo : Chris Sargent

Nous nous entendons tellement bien. Ça me brise le coeur. Chris Sargent

Chris sait qu’une bien grande aventure l’attend. Une aventure, certes, bien différente que celles auxquelles il est habitué. Il y aura des montagnes, des grosses, mais cette fois-ci, il ne sait pas du tout s’il réussira à les gravir.

J’ai perdu un ami, il y a quelques années, et il a laissé un vide immense pour de nombreuses personnes, je ne veux pas être celui qui laissera ce grand vide. Chris Sargent

En attendant de connaître la suite, Chris et sa famille seront présents à la course Kathy à Edmonton, à la fin du mois d'octobre.

Ironie du sort, il a couru, pendant neuf années de suite, le demi-marathon dans le cadre de cette manifestation qui a pour but d’amasser des fonds pour soutenir la recherche sur le diagnostic précoce du cancer du pancréas, une maladie dévastatrice qui s’apparente à la sienne.

Cette année, toutefois, il ne courra pas, mais son nom sera inscrit à l'arrière des chandails de ses proches. « Jamais, je n’aurais pu imaginer qu’une personne courrait pour moi », conclut-il.