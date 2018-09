Le réalisateur américain a aussi souligné l’amour qui l’unissait à Prince.

Dans son plus récent film, Opération infiltration (BlacKkKlansman), on peut entendre une chanson de Prince. Il raconte avoir dit à l’un de ses amis, Troy Carter, conseiller pour la succession de Prince, qu’il avait besoin d’une chanson très spéciale. Il a raconté avec émotion comment il a obtenu cette chanson après la mort de Prince.

Il m’a dit qu’il avait la chanson qu’il me fallait et il me l’a donnée. Il y avait 10 000 cassettes, et l’une de ses cassettes est apparue de nulle part. Prince jouait la chanson au piano. Je suis totalement persuadé que ce n’est pas par hasard que cette cassette est sortie du lot. Je crois du fond de mon cœur que Prince voulait que j’ai cette chanson pour le film. Nous étions unis ainsi. Nous ne nous parlions pas tous les jours, mais quand on se voyait, il y avait de l’amour.