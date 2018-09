Un texte de Joane Bérubé

Adoptée l’an dernier, la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques mène les municipalités et les MRC à intégrer les milieux humides et hydriques dans leur aménagement tout en élargissant les critères qui définissent ce qu’est un milieu humide.

Selon les premières estimations pour le parc industriel de Matane, les deux tiers de la zone est en milieu humide.

Avec la nouvelle loi, les dispositions en cas d’intervention dans un milieu humide sont beaucoup plus sévères et les coûts beaucoup plus importants. C’est pourquoi, explique le maire de Matane Jérôme Landry, la Ville a entamé, dès l’an dernier et encore cette année, une caractérisation des sols dans notre zone industrialo-portuaire.

Les résultats de l’étude sont attendus dans les prochaines semaines, mais les données préliminaires laissent entrevoir que la majorité des terrains seront soumis à la loi. Lorsqu’il y a plus de 30 cm de terre noire, c’est considéré comme une tourbière , explique la coordonnatrice à l’environnement de la Ville de Matane, Caroline Ratté.

Une analyse importante

Selon le maire, le parc industriel de Matane est bourré de terre noire d’où l’intérêt de l’étude commandée l’an dernier. Avec cette analyse, on sera capable de réserver ou de geler des secteurs où on n’aura pas à intervenir , commente M. Landry.

Il ne reste toutefois plus beaucoup d’espace pour le développement dans le parc industriel. La majorité des terrains appartiennent déjà à des entreprises privées.

C’est le site de l’ancienne usine de Rocktenn, propriété de la Ville, qui pourrait bien devenir une planche de salut.

Jérôme Landry, maire de Matane Photo : Radio-Canada

C’est 42 hectares qui ne sont pas dans un milieu humide, ce qui va vraiment le placer comme le terrain ayant le plus haut potentiel de développement industriel. Mais ne pas avoir eu ce terrain, nous aurions été dans une situation très difficile. Jérôme Landry, maire de Matane

L’étude de la Ville permettra aussi d’accélérer la mise en œuvre de projets puisque les promoteurs sauront dès le départ quels sont les endroits où ils auront besoin d’une autorisation environnementale.

Pénalités et travaux compensatoires

L’information est d’autant plus importante que des pénalités seront imposées pour tous les travaux réalisés en milieux humides.

Ces pénalités pourraient s’avérer importantes et décider de la localisation d’un projet puisque la loi cherche principalement à éviter de perturber les milieux humides ou sinon à minimiser les interventions.

Les pénalités financières seront versées au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État (auparavant le Fonds vert).

Cet argent servira à réaliser des travaux de restauration des milieux humides. Jérôme Landry souhaiterait que l’argent demeure dans la Ville où ont été payées les pénalités.

Plans à venir

Il faudra que les villes et les MRC se dotent de plans régionaux de leurs milieux humides. C’est évident que si vous n’avez pas fait un plan régional et que vous n’avez pas vous-même décidé de ce que vous allez détruire ou restaurer, c’est quelqu’un d’autre qui va vous l’imposer , indique la présidente de Nature Québec, Louise Gratton.

Tourbière de Saint-Ulric, près de Matane Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

D’autres municipalités devront aussi s’ajuster. Matane n’est pas un cas unique dans la région. Au Bas-Saint-Laurent, relève le maire Jérôme Landry, il y a trois créneaux d’excellence, dont la tourbe. Ça dit tout.