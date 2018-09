Le problème numéro un que nous avons eu concerne les communications , a déclaré M. Kanellakos aux journalistes après la réunion du conseil municipal.

C'était un défi pour nous de faire passer notre message. Steve Kanellakos, directeur général de la Ville d'Ottawa

L'électricité a été coupée pendant plusieurs jours dans une immense partie d’Ottawa. Pour ajouter à la situation, certaines tours cellulaires ont été endommagées, de sorte que même des téléphones mobiles qui étaient chargés ne fonctionnaient pas, a précisé le directeur général.

Les serveurs informatiques de la Ville, qui ont été brièvement alimentés par des génératrices, étaient également hors d’usage.

Le système radio des ambulanciers, qui est géré par la province, « était en surcharge », a affirmé M. Kanellakos. Nous nous inquiétions de notre capacité à maintenir la communication entre nous , a-t-il ajouté.

De nombreuses difficultés à joindre les citoyens

Les fonctionnaires municipaux ont eu de la difficulté à informer les nombreux résidents qui étaient privés d'électricité dans les heures qui ont suivi le passage des tornades.

Beaucoup de gens dépendent tellement des téléphones cellulaires, de la télévision et des médias sociaux , a dit M. Kanellakos. C'était très difficile de communiquer sans Internet, nous dépendions des stations de radio. Et les gens n'ont pas de radio, ils n'en ont plus.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a mentionné que vendredi soir, il s'est empressé de trouver une vieille radio transistor dans son sous-sol et qu'il avait heureusement des piles pour l'alimenter.

C'était un défi pour nous de faire passer notre message , a ajouté M. Kanellakos. J'ai entendu dire que la première nuit, les gens ne recevaient pas assez d'informations. Nous avons diffusé des informations, mais il faut bien qu'elles parviennent à quelqu'un.

Les autorités municipales s'efforcent maintenant d'aider les résidents dont les maisons et les commerces ont été gravement endommagés par les intempéries, mais elles vont faire une rétroaction sur la façon dont elles ont géré l'urgence.

La conseillère de Gloucester-Southgate, Diane Deansaimerait, souhaite que la communauté soit impliquée.