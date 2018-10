Un texte de Jonathan Lavoie

À la dissolution de l'Assemblée nationale, ces deux grandes régions étaient représentées par douze élus libéraux, cinq élus de la Coalition avenir Québec et une seule élue du Parti québécois. Parmi les élus libéraux, cinq occupaient un poste de ministre.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Conditions pour voter le 1er octobre

Bien que de nombreuses personnes aient déjà voté par anticipation, la majorité des électeurs se rendront aux urnes aujourd'hui à l'occasion du scrutin général.

Les bureaux de vote sont ouverts de 9 h 30 à 20 h et les employeurs sont tenus de s'assurer que leurs employés disposent de 4 h consécutives de temps libre pendant cette plage horaire pour exercer leur droit.

Pour voter, il faut : Être inscrit sur la liste électorale;

Avoir 18 ans ou plus;

Être citoyen canadien;

Avoir son domicile au Québec depuis le 1er avril 2018;

Ne pas être sous curatelle;

Ne pas avoir perdu ses droits électoraux.

Inscription obligatoire

S'il est possible de s'inscrire sur la liste électorale à la dernière minute lors des élections fédérales, ce n'est pas le cas pour les élections du Québec.

Malheureusement, les électeurs qui ne figurent pas sur la liste officielle ou qui auraient oublié de faire leur changement d'adresse se verront refuser le droit de voter.

« Chaque année, on se rend compte qu'il y a des gens qui pensent pouvoir le faire, mais c'est vraiment important de s'assurer d'être inscrit avant de se présenter », souligne Julie St-Arnaud Drolet, porte-parole chez Élections Québec.

C'est obligatoire d'être inscrit sur la liste électorale à l'adresse de son domicile pour pouvoir voter. Il n'est pas possible de s'inscrire ou faire un changement d'adresse le jour des élections. Julie St-Arnaud Drolet, porte-parole chez Élections Québec

Vérification de l'identité

Si vous avez reçu une carte de l'électeur, il est recommandé de l'apporter au moment d'aller voter. « Ça va permettre de vous diriger rapidement vers le bon bureau de vote », résume Julie St-Arnaud Drolet.

Il vous faudra aussi présenter une pièce d'identité avec photo.

Pièces d'identité acceptées : Permis de conduire du Québec;

Carte d'assurance maladie du Québec;

Passeport canadien;

Certificat de statut d'Indien;

Carte d'identité des Forces canadiennes.

.Pour les électeurs qui ne sont pas en mesure de présenter une de ces pièces d'identité, ils peuvent néanmoins exercer leur droit de vote sous certaines conditions.

« Il y a des mesures de prévues pour vérifier l'identité de l'électeur. Le plus simple, c'est d'être accompagné d'une personne qui elle aura ses pièces d'identité en main et qui pourra prêter serment et attester de votre identité », explique Mme St-Arnaud Drolet.

Sans accompagnateur, d'autres pièces d'identité peuvent être acceptées. Julie St-Arnaud Drolet précise que « deux documents qui, ensemble, vont donner le nom, la date de naissance et l'adresse » pourraient être autorisés par le personnel électoral.

Environ 84 000 personnes employées par Élections Québec veillent au bon déroulement du vote dans les 4000 endroits prévus à cet effet dans la province.