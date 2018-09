Un texte de Patricia Bitu Tshikudi

Guy Savoie a été conseiller municipal à Winnipeg de 1979 à 1989. Il a représenté Saint-Boniface pendant 10 ans à l'époque où le quartier s'appelait encore Taché.

Selon lui, la plupart des gens « ne comprennent pas le montant de travail qui existe ».

Un conseiller, s'il fait son travail, doit travailler 10 à 12 heures par jour ainsi que les fins de semaine. Guy Savoie, ancien conseiller municipal de Winnipeg

Il n’existe pas de description de tâches officielle pour les élus municipaux. Leurs tâches se résument principalement en deux rôles : siéger au conseil municipal et participer aux décisions qui concernent la ville; et siéger au sein des différents comités communautaires.

Pour le reste, les conseillers ont carte blanche et passent donc beaucoup de temps à se rendre visibles.

« C’est très important d'être à l'écoute des personnes parce que toute décision qui est prise comme conseil de village et de municipalité est prise pour le bien de la population », explique Brian Martel, qui a été conseiller au village de Saint-Pierre-Jolys.

Un pouvoir d'influence?

Selon Guy Savoie, « l’expérience compte ».

Un conseiller peut vraiment « affecter les décisions » s'il parvient à « entretenir de bonnes relations avec les autres élus et à créer des alliances avec d'autres conseillers », explique-t-il.

En appuyant les dossiers de ses collègues, par exemple, un conseiller peut amasser du capital de sympathie qui se traduira ensuite par des appuis pour ses propres projets.

Cette influence est encore plus importante quand un conseiller parvient à joindre le cercle de confiance du maire et à siéger au conseil exécutif, où il peut influencer les décisions.

Dans les communautés rurales, les conseillers municipaux exercent leurs fonctions à temps partiel. À Winnipeg, c'est officiellement un poste à temps plein depuis 1992.

Les rémunérations des conseillers au rural et en milieu urbain varient aussi : alors qu'un conseiller de Winnipeg gagnera en général un peu plus de 100 000 $ par an, les revenus des conseillers et du maire dans un village comme Saint-Pierre-Jolys se situent entre 8 000 $ et 14 000 $.