Dans « les déclarations faites par l’un des partis dont trois des députés ont été élus, les messages allaient à l’encontre des valeurs [du] Nouveau-Brunswick. C’est la seule province bilingue », affirme le président de la FCFA, Jean Johnson, sans dire le nom de l’Alliance des gens.

Au terme d'une soirée électorale serrée, le 24 septembre, le Parti progressiste-conservateur a fait élire 22 députés, tandis que le Parti libéral en a fait élire 21. Le Parti vert et l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick comptent trois élus chacun.

Dans sa plateforme électorale, l'Alliance des gens prône, entre autres, la fusion des réseaux francophone et anglophone de la santé et l’abolition du Commissariat aux langues officielles provincial. Le parti veut aussi limiter l’exigence du bilinguisme dans les emplois de la fonction publique aux régions où la demande le justifie.

Est-ce qu’on est en train de développer un mouvement populiste à l’encontre des valeurs canadiennes? Jean Johnson, président de la FCFA

« L’inquiétude qu’éprouvent nos amis et frères et sœurs acadiens, c’est toute la question d'avoir ces trois députés choisis pour donner la majorité à l’un des deux partis pour gouverner. Pour nous, c'est très inquiétant cette situation-là », déclare M. Johnson.

Une lettre envoyée aux médias par plusieurs organismes et personnalités en Acadie soutient un refus catégorique à toute possibilité d'une coalition entre l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick et un autre parti pour gouverner la province.

Le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, nie que son parti s’oppose aux droits des Acadiens. « C’est très malheureux et c’est un grand malentendu. Nous voulons offrir de meilleurs services gouvernementaux aux deux communautés linguistiques », fait-il valoir.

Le président de la FCFA ne mâche pas ses mots, lançant que les propos de l’Alliance des gens étaient « dangereux » pour les communautés francophones en situation minoritaire su pays.

« On a jugé que la situation était assez sérieuse, qu’on devait prendre position et mobiliser nos amis membres de la fédération, mais aussi tous les organismes et citoyens, même et des députés du gouvernement fédéral, à dénoncer ce genre de comportement inacceptable », poursuit M. Johnson.

La SFM appuie la SANB

Il reconnaît que la remise en question de la dualité linguistique lors de cette campagne a interpellé les francophones en situation minoritaire d’un bout à l’autre du Canada.

Ainsi, la Société de la francophonie manitobaine (SFM), homologue de la SANB, a elle aussi déclaré son soutien pour les organismes acadiens signataires de cette lettre et de la FCFA.

« Si on peut s'attaquer à une province comme le Nouveau-Brunswick, où les Acadiens font partie de l’histoire [du tissu] naturel et normal de la province au niveau du bilinguisme et de la francophonie, on peut s'attaquer [...] à n’importe qui », affirme le directeur général de la SFM, Daniel Boucher.

« Ça fragilise l’ensemble des communautés francophones et acadiennes partout au Canada », poursuit-il.

Avec des informations de Camille Gris-Roy, Jacques Poitras et Michel Corriveau