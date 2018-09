Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Les habitués du Bombay Bhel étaient très heureux d'y retourner quatre mois après la déflagration. « Non, je n'ai pas peur, cela aurait pu arriver n'importe où, je voulais aussi soutenir son propriétaire », explique cette résidente vêtue d'un sari.

À l'intérieur, aucune trace de la déflagration n'est visible. Tout a été rénové. On y a rafraîchi les murs et le plancher, la configuration des tables n'est plus la même, le bar a subi une cure de jouvence. Seule la devanture est restée la même, tout comme l’enseigne.

Le restaurant Bombay Bhel a été complètement rénové Photo : Radio-Canada/Richard Agecoutay/CBC News

Campagne électorale oblige, la mairesse sortante Bonnie Crombie était présente pour serrer les mains des clients et lancer un message à ses résidents. « Il ne s'agit que d'un événement isolé, Mississauga reste l'une des villes les plus sécuritaires au pays », assure-t-elle.

La mairesse sortante de Mississauga, Bonnie Crombie Photo : Radio-Canada/Richard Agecoutay/CBC News

Le propriétaire du restaurant, Mohan Nagpal, ne comprend toujours pas ce qui s'est passé le soir du 24 mai dernier. Il soutient que cette épreuve a été très dure pour lui et sa famille.

M. Nagpal fait face à une poursuite de 6 millions de dollars d'une demi-douzaine de blessés qui allèguent qu'il a été victime d'un règlement de compte de la part d'un ancien partenaire en affaires. « Cette guerre de territoire n'est qu'une rumeur. Je n'ai jamais été menacé et je n'ai jamais eu d'associé en 30 ans de carrière. »

La police régionale de Peel poursuit toujours son enquête. Elle répète que la bombe était de fabrication artisanale. Elle est à la recherche de deux suspects dont l'image a été captée par les caméras de surveillance du restaurant. Après avoir dit dans un premier temps que les deux suspects étaient des hommes, elle affirme maintenant que l'un des deux individus pourrait être une femme.

Mohan Nagpal ignore toujours le motif derrière l'attentat Photo : Radio-Canada/Richard Agecoutay/CBC News

Mohan Nagpal, qui a visionné les bandes-vidéos des caméras de son restaurant, dit qu'il ne connaît pas les deux individus qui sont difficilement identifiables de par leur accoutrement sombre, leur capuchon et leur passe-montagne. « Je veux toutefois savoir leur mobile et j'espère que la police les retrouvera », conclut-il.

Le restaurateur assure qu'il prend néanmoins plus au sérieux aujourd'hui la sécurité de son établissement. De nouvelles caméras y ont été installées et une hôtesse a été embauchée à l'accueil pour filtrer les clients qu'elle juge indésirables.