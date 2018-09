L'âge minimum de 18 ans pour consommer de l'alcool au Québec n'est pas aléatoire et ne peut être modifié au gré des fantaisies des tenanciers de débits d'alcool. Le Tribunal des droits de la personne a condamné plus tôt ce mois-ci les propriétaires d'un bar de Montréal à verser 500 $ en dommages punitifs à un jeune homme qui s'en était vu refuser l'entrée alors qu'il était âgé de 20 ans, sous prétexte que l'on n'y acceptait que les personnes de 21 ans et plus.