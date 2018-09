Selon la Ville de Gatineau, 212 bâtiments sur son territoire ont été endommagés par la tornade du 21 septembre, parmi lesquels on compte 1686 logements. Au moins 300 personnes seraient à la recherche d’un domicile, avait indiqué la Munipalité mardi.

Ça vient chercher beaucoup d’émotions. Comme moi, ça fait plus de 15 ans que j’habite ici. C’est difficile de voir mon voisinage tout détruit et de dire que moi, je n’habiterai plus ici à cause d’une tornade , raconte Brigitte Bounadère, l’une des nombreuses personnes qui n'a plus de logis.

Les résidents jetés à la rue par la tornade ne sont pas les seuls qui sont inquiets. Les propriétaires d’édifices qui ont subi des dégâts ont beaucoup de pain sur la planche pour remettre leurs bâtiments à neuf.

Là, ils ont juste réparé la toiture temporairement, mais ils sont supposés de la refaire avant l’hiver [...] Puis là, j’attends qu’ils viennent, que le reste se déroule , relate Louise Charbonneau, une propriétaire d’un immeuble endommagé.

C’est sûr que nous autres, on veut rebâtir le plus vite possible, pour offrir des logements aux locataires , explique le président de Brigil, Gilles Desjardins. Comme c'est là, il y a 12 personnes, 12 familles qui vivaient dans cet immeuble-là qu'on essaie d'aider à relocaliser dans nos autres immeubles.

La Ville de Gatineau et la Croix-Rouge ont formé un comité pour trouver des appartements et assurer une transition à long terme pour les sinistrés.

Récupération du courrier

Postes Canada offre deux façons alternatives pour permettre aux sinistrés de récupérer leur courrier. Les résidents de Gatineau, de Durobin et d'Arlington Woods peuvent demander un renvoi automatique, un service offert gratuitement. Les gens qui souhaitent bénéficier de l'offre doivent s'inscrire auprès de Postes Canada.

Les personnes touchées par le passage de la tornade dans le quartier Mont-Bleu à Gatineau peuvent récupérer leur courrier et leurs colis directement au Centre Communautaire Père-Arthur-Guertin, où un camion de Postes Canada sera stationné.

Le service sera offert les 27 et 28 septembre et du 1er au 5 octobre, de 16 h à 18 h 30.