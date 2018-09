C’est le cri d’alarme que lancent trois organisations représentant des médecins en Nouvelle-Écosse. Elles interpellent le gouvernement provincial et le pressent de passer à l’action immédiatement.

Les associations professionnelles Doctors Nova Scotia, Maritime Resident Doctors, ainsi que l’Association des étudiants en médecine de l’Université Dalhousie soutiennent dans un rapport que la rémunération des médecins devrait au moins se situer dans la moyenne de leurs homologues des autres provinces canadiennes.

Les médecins de la Nouvelle-Écosse sont parmi les moins bien payés au pays, disent-ils, et la province est bonne dernière dans les Maritimes, puisque le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard offrent davantage. Ils recommandent aussi un système de paiement mixte, ce qu’offrent les deux autres provinces.

C’est presque impossible de recruter des médecins dans un environnement de travail qui promet des heures excessives, une paie inadéquate, du soutien insuffisant et l’incapacité de répondre aux besoins de ses patients dans des délais raisonnables , résume le docteur Tim Holland, président de Doctors Nova Scotia.

Tim Holland, de Doctors Nova Scotia, le 19 mars 2018 à Halifax. Photo : CBC/Robert Short

Toutes ces raisons contribuent à donner à la province une mauvaise réputation et les médecins qui y pratiquent se disent démoralisés, soutiennent les trois associations dans leur rapport.

En plus d’une meilleure rémunération et de l’implémentation d’un modèle mixte de paiement, les trois groupes recommandent de mieux planifier dès maintenant le départ à la retraite de certains spécialistes, en encourageant par exemple le mentorat et la transmission des connaissances. Plus de la moitié des médecins en Nouvelle-Écosse ont plus de 50 ans.

De nouveaux médecins qui choisissent d'aller ailleurs

Les trois associations disent également avoir remarqué qu’un nombre croissant de nouveaux médecins de famille formés à l’Université Dalhousie d’Halifax choisissent d’aller pratiquer dans une autre province.

Cette année, seulement 14 des 29 résidences disponibles en Nouvelle-Écosse ont été comblées par des étudiants de Dalhousie. Cette situation doit être un signal d’alarme pour la province, croit Dr Caitlin Lees, présidente de Maritime Resident Doctors.

Temps perdu en tâches administratives

On recommande aussi de s’attaquer au fardeau des tâches administratives. Les médecins sont forcés de perdre trop de temps, expliquent les auteurs du rapport, à remplir des formulaires complexes et à rédiger des notes d’absence pour des employeurs.

Les médecins en Nouvelle-Écosse se sentent démoralisés, selon Doctors Nova Scotia. Photo : iStock/sturti

Enfin, trop de médecins se sentiraient exclus du processus décisionnel. Lorsque les médecins sont inclus dans les décisions qui les touchent, eux et leurs patients, directement, de meilleures décisions sont prises , argue le président de Doctors Nova Scotia.

Avec plus de la moitié de nos médecins praticiens qui ont plus de 50 ans, un nombre croissant de personnes sans médecin de famille, et plusieurs services spécialisés ne tenant qu’à un fil, il est évident que des actions immédiates sont nécessaires pour assurer aux Néo-Écossais l’accès aux soins dont ils ont besoin , écrit le docteur Tim Holland dans un communiqué.

Au 1er septembre, la liste provinciale de citoyens en attente d’un médecin de famille atteignait 56 630 personnes, selon la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse.

En réalité, Doctors Nova Scotia estime qu’en se basant sur les données de Statistique Canada, il y aurait environ 100 000 personnes qui n’ont pas de médecin de famille, car la liste provinciale n’inclut pas les personnes ne faisant pas de démarches pour en trouver un.