Le programme vise aussi à faciliter les placements près du domicile familial.

Des intervenantes du CISSS-AT ont tenu un dîner d'information, mercredi, à Ville-Marie, où le projet « Ma famille, ma communauté » est implanté depuis le début de l'année 2018.

Depuis le début de l'année, neuf enfants entre 0 et 17 ans y ont participé.

Le programme est disponible dans deux régions au Québec, soit l'Abitibi-Témiscamingue et la Montérégie.

Le but, c'est vraiment de réduire le nombre de placements et de s'assurer que les enfants qui ont à être placés restent dans leur milieu connu, donc proche de leur école, leur famille et leurs parents aussi. Pour ce faire, on a différentes stratégies qui sont, entres autres, le développement de partenariats , précise la coordonnatrice régionale du programme « Ma famille, ma communauté », Laurence Patenaude.

À la recherche de familles d'accueil

Le CISSS-AT a profité de cet événement d'information pour rappeler le besoin important de familles d'accueil sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue.

L'intervenante en hébergement, Anouk Perron, estime qu'il y a plusieurs avantages à devenir famille d'accueil.

Premièrement, c'est le don de soi. De donner à des gens qui ont des limitations, à des gens qui ont besoin d'avoir de l'encadrement, des gens qui vivent des choses et qui ont besoin d'avoir de l'amour. Deuxièmement, il y a l'aspect financier qui est très intéressant, parce que les familles d'accueil sont maintenant des employés autonomes . Ils ont une entente collective, ils ont des droits , explique-t-elle.

Chaque année, des enfants ou des adultes dans le besoin sont placés à l'extérieur de la région en raison d'un manque de familles d'accueil.