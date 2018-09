À 30 ans, quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas à faire l'équipe du Québec pour les Championnats canadiens cette année, admet d'emblée l'athlète magogoise, mais plus j'avançais, plus je me mettais y penser.

À mon âge, habituellement les cyclistes arrivent à leur apogée ou à leur fin de carrière.

Le vélodrome de Milton a été l'hôte des compétitions de cyclisme sur piste des Jeux panaméricains en 2015. Photo : Reuters/Matt Detrich/USA TODAY Sports

Émilie Roy espère terminer parmi les cinq premières au sprint et sur 500 mètres en plus de viser le podium à l'épreuve du keirin sur la piste du vélodrome de Milton, qui a accueilli les compétitions de cyclisme sur piste des Jeux panaméricains en 2015

C'est une discipline où, oui, il y a de la vitesse, mais c'est très tactique, donc j'aimerais beaucoup me hisser dans le top 3 , mentionne Émilie Roy.

Ultimement, la cycliste ne cache pas caresser l'objectif de se joindre à l'équipe nationale, mais reconnaît qu'à talent égal, il sera difficile de rivaliser avec une coéquipière plus jeune.