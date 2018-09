Azraya Kokopenace, de la Première Nation de Grassy Narrows, fait partie des 12 enfants et adolescents qui ont fait l’objet d’un rapport du coroner en chef de l'Ontario publié hier.

Glenn Stuart, l’avocat de la famille Kokopenace, reconnaît que le groupe d’experts réunis par le coroner est parvenu à faire de bonnes recommandations.

Il indique toutefois que ses proches ont encore des questions sur les circonstances entourant le décès de l’adolescente.

Ils veulent notamment savoir comment et pourquoi la jeune fille de 14 ans a pu sortir seule de l'établissement de santé, le 15 avril 2016 vers 23 h 30, après y avoir été amenée par la police.

L’avocat ajoute que s’il y avait quelqu’un avec elle ce soir-là, soit cette personne a manqué à son devoir, soit il y avait des contraintes qui l’ont empêché de le faire.

La meilleure façon de trouver les réponses serait une enquête publique , croit M. Stuart.

Une enquête publique

Le coroner en chef de l’Ontario, Dirk Huyer, affirme ne pas avoir pris de décision sur la tenue d'une éventuelle enquête.

J’ai envoyé le rapport et les recommandations à ceux qui y sont nommés et je leur demande une réponse d’ici six mois , explique M. Huyer.

Il indique ne pas être certain qu’une enquête publique permettrait de satisfaire la famille.

Je suis disposé à faciliter la clarification pour les familles qui ont des questions difficiles [...], mais parfois nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions. Dirk Huyer, Coroner en chef de l'Ontario

