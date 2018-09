Un texte de Katherine Brulotte

La juge Eileen Gillese doit maintenant consulter des experts du milieu légal et de la santé entre autres pour déterminer les meilleurs recommandations à faire pour apporter au système de santé et de soins de longue durée les changements qu’elle juge nécessaires.

Cette enquête publique avait été déclenchée après que l'infirmière Elizabeth Wettlaufer eut avoué avoir tué huit aînés dans des centres de longue durée.

Recommandations anticipées

Bien que les avis des différents participants divergent grandement sur les changements qui doivent être apportés pour éviter qu’un meurtrier en série, comme Elizabeth Wettlaufer, ne puisse sévir à nouveau auprès des résidents des foyers de soins de longue durée, tous s’entendent pour dire que le manque criant de ressources dans le domaine de la santé est un enjeu critique.

Qu’il s’agisse de problèmes de financement, comme l’ont laissé entendre les représentants des centres de soins de longue durée, ou de conditions de travail peu attrayantes pour les infirmières, comme l’ont affirmé les représentants de leur association et de leur ordre professionnel, tous s’entendent pour dire que les employés qui octroient les soins aux résidents des foyers de soins de longue durée sont généralement surmenés et manquent souvent de soutien pour faire face à des situations complexes.

La juge Gillese a elle-même soulevé plusieurs questions sur la modification potentielle des normes en place en lien avec le nombre minimal d’infirmières qualifiées ou auxiliaires et de préposées en poste dans les différents contextes de travail.

La mise en place d’un quota d’employé par patient plus élevé ainsi que la modification des normes dans le but d’exiger un nombre minimal de minutes de disponibilité pour chaque patient sont parmi les mesures qui ont été suggérées et qui pourraient être incluses dans les recommandations.

La gestion des médicaments dans les centres de soins, en particulier de l’insuline, a également soulevé plusieurs questions et pourrait faire l’objet de recommandations, notamment sur les technologies que devraient adopter la province pour informatiser et automatiser la distribution du médicament.

L’association des infirmières de l’Ontario croit pour sa part que la solution passe par l’élimination des résidences de soins de longues durées privées, pour les remplacer par des centres à but non lucratifs ou administrés par la province.

Les représentants des familles des victimes et d’associations de résidents ont également demandé que toutes les approches envisagées le soient avec le bien-être des patients en tête plutôt que des considérations économiques.

La meurtrière, sans témoigner à la commission, a tout de même discuté avec des avocats qui l’ont interrogée et ont présenté le compte rendu de cet entretien volontaire. Elizabeth Wettlaufer a suggéré que le meilleur contrôle des médicaments, et en particulier de l’insuline, l’ajout d’aide en santé mentale pour les infirmières et la création d’un poste ou d’un groupe dont la responsabilité serait de défendre les droits des personnes qui souffrent de démence.

À lire aussi : - Les pires tueurs en série au Canada

Révélations surprenantes

Les 45 témoins qui ont défilé devant la commission ont dévoilé des informations choquantes sur les circonstances qui ont permises à Elizabeth Wettlaufer de tuer huit personnes en toute impunité durant presque une décennie, mais également sur le fonctionnement, en général, du système de santé.

Changements déjà entamés

Plusieurs des participants ont affirmé que des changements ont déjà été apportés, notamment dans la gestion des médicaments et la mise en place de ressources pour les personnes qui souhaitent signaler des comportements inadéquats ou douteux par des collègues.

L’Ordre des infirmières affirme que le nombre de dénonciations par des infirmières est en constante augmentation depuis que les meurtres d’Elizabeth Wettlaufer ont été dévoilés au grand jour.