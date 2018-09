La CAJO assurera l'application de la loi et pourrait au besoin révoquer les licences des magasins qui dérogent aux modalités imposées par la province.

La procureure générale de l'Ontario, Caroline Mulroney, assure que les normes pour obtenir des licences seront robustes .

Selon le ministre des Finances, Vic Fedeli, si une compagnie brise les règles imposés, elle ne pourra plus recevoir de licences.

Avec ce nouveau projet de loi, le gouvernement souhaite que la Société ontarienne du cannabis (OCS) deviendra le grossiste et distributeur exclusif des magasins privés de vente au détail. L'OCS relèvera directement du ministère des Finances et ne sera donc plus une filiale de la LCBO.

Par ailleurs, le nouveau projet de loi conférera aux municipalités le droit d'interdire, d'ici le 22 janvier 2019, les magasins de vente au détail de cannabis sur leur territoire, ainsi que de limiter la distance entre ces derniers et une école.

Le gouvernement ontarien avait annoncé en août dernier qu'elle allait faire une place pour le secteur privé, mais qu'il s'occuperait de la vente en ligne.

La province veut mettre en place la structure des magasins privés d'ici le 1er avril 2019. Les commerçants voulant vendre le produit devront se procurer leur cannabis auprès de l'OCS, qui agira comme un grossiste.

La marijuana sera légalisée au pays le 17 octobre prochain.

Plus de détails à venir...