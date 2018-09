« J’étais avec lui, on regardait la télé et les candidats. […] Je lui ai demandé de me les nommer. Il n’a pas été capable. Je lui ai demandé : "pour qui tu vas voter?" Il m’a répondu : "Daniel Johnson" », relate Nadine (nom fictif), qui préfère témoigner sous le couvert de l’anonymat.

L’homme atteint « d’une démence frontale à progression rapide » habite l’une des unités fermées d’une résidence privée de la circonscription Vanier-Les Rivières.

Avec l’aide du personnel, lui et d’autres résidents ont pu voter dans bureau de vote situé dans l'établissement.

« Ils les ont fait voter, en autant qu’ils savaient dire leur nom et leur date de naissance », précise la dame.

Il est complètement perdu. Son dialogue est très incohérent. Je ne vois pas pourquoi il aurait le droit de vote. La conjointe du résident atteint d'Alzeimer avancé

Radio-Canada a pu confirmer à l’aide de documents signés par la Cour supérieure du Québec que le résident est visé par un mandat d’inaptitude (aussi connu comme un « mandat de protection ») depuis janvier 2017.

Les personnes visées par un tel mandat gardent tout de même le droit de voter, explique le président du Conseil pour la protection des malades, Me Paul Brunet.

Ce que peu de gens savent, précise Me Brunet, c'est que seules les personnes sous la protection du Curateur public du Québec voient leur droit de vote retiré automatiquement.

Questions éthiques

Bien que Me Brunet juge que la résidence privée n'est pas en faute sur le plan légal, il soutient que le comportement de ses employés de l’établissement est certainement douteux sur le plan éthique.

« C'est cheap et c'est douteux comme agissement, autant pour ceux qui ont amené ces gens-là voter. On ne sait pas de quels partis il s'agit. C’est certainement aussi douteux en termes de bonnes pratiques pour les autorités de l'établissement. »

Selon lui, la direction aurait dû contacter la responsable légale du résident pour obtenir une permission.

« On consulte les proches pour le moindre geste pour obtenir une approbation. Voter c'est un des gestes les plus fondamentaux qu'on puisse exercer. Si on n'a pas contacté le proche, on a manqué à ses obligations. »

Quand on fait voter des gens qui ne savent pas ce qui se passe, ça peut donner des résultats que certains peuvent rechercher, mais ne n'est certainement pas digne de la démocratie. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades

La conjointe du résident touché espère maintenant que tous les partis, peu importe leurs intérêts, agissent pour éviter ce genre de situation.

« Qu’il y ait des partis politiques impliqués dans ça, j’en suis convaincu, s'insurge-t-elle. Il y a quelque chose qui doit être fait parce que c’est un non-sens. »

Rappelons qu’en début de campagne, des bureaux de vote ont été créés dans maisons de retraite à la demande de certains partis. C’était d’ailleurs le cas de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui avait reconnu avoir fait pression pour qu’un bureau de vote soit installé dans une résidence pour aînés de Jean-Talon dans l’espoir de déloger le ministre libéral Sébastien Proulx.

De son côté, le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) affirme que la loi permet à une personne de voter si elle est inscrite sur la liste électorale et qu’elle est apte à s’identifier en fournissant son nom et son adresse.