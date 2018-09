Dans le débat sans échanges directs entre les participants, il a été question de pénurie de main-d'oeuvre, de santé et de développement régional.

En ce qui concerne la pénurie de main-d'oeuvre, trois candidats sur quatre estiment que l'immigration semble être une des voies principales pour s'attaquer au problème. Pour le candidat de Québec solidaire, Luc-Antoine Cauchon, il faut d'abord améliorer les conditions d'emploi pour tous.

En santé, tous s'entendent sur la nécessité d'améliorer les conditions de travail alors que le candidat de Québec solidaire se démarque de nouveau en s'attaquant à la structure même du réseau.

Ce qu’ils ont dit :

On a des professionnels de la santé, autres que les médecins, qui n’ont pas de conditions de travail décentes. Ils sont appelés à des heures qui n’ont pas d’allure, ils n’ont pas d’horaire [...] on les traite comme si c’était des numéros.

-William Fradette, Parti québécois

Il faut améliorer les conditions de travail, ça, c’est primordial. Ça passe par les conditions de travail et avoir plus de postes à temps plein au niveau des infirmières.

-Éric Girard, Coalition avenir Québec

La renégociation des conditions de travail des infirmières, c’est très important. Mme Bourdon le sait, elle en a parlé, c’est une de ses priorités. Alors, ça, c’est le premier pas qu’on a à faire.

-Mathieu Huot, Parti libéral

Payer mieux nos infirmières, recréer une structure qui a de l’allure, investir dans les CHSLD et, deuxième mesure pour réorganiser tout ça, bien c’est fini le CIUSSS. On va les briser en petites pièces. On ne va pas donner un petit peu plus de pouvoir aux hôpitaux, mais beaucoup plus de pouvoir aux hôpitaux.

-Luc-Antoine Cauchon, Québec solidaire