Selon elle, « le vent tourne » en faveur de son parti. Elle en veut pour preuve « le tourbillon d’attaques » de la part de ses adversaires.

« Les Québécois ne veulent plus entendre de slogans, ils veulent un changement de fond » a affirmé Mme Massé. « Alors, la vieille classe politique sort l’artillerie lourde [...], les attaques, les épouvantails, les menaces, le marxisme. »

S’adressant directement au chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, qui l’a accusée d’être marxiste, elle a déclaré : « Vous nous reprochez à nous, aujourd’hui, exactement la même chose qu’on [...] reprochait hier au PQ de M. Lévesque. Je prends ça comme un compliment, parce que moi, je me souviens. »

Mme Massé s'est réclamée de l'héritage du fondateur du PQ et a soutenu que ses concitoyens devaient « retrouver l’ambition qui a fait du peuple québécois quelque chose comme un grand peuple » et s’unir pour affronter « le plus grand défi de notre siècle », les changements climatiques.

Je me souviens d’un peuple qui ne s’est pas laissé gagner par la peur. Je me souviens d’une époque où on ne votait pas pour le moins pire, mais par enthousiasme, par espoir pour l’avenir. Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

Des étiquettes qui font peur

En point de presse, Manon Massé a répété qu’elle n’était pas marxiste, ni communiste, mais qu’elle ne pouvait pas répondre pour chacun des 20 000 membres de Québec solidaire

« Honnêtement, je m’en fous de l’étiquette que vous voulez mettre là-dessus », a-t-elle répété, visiblement exaspérée. « Si vous voulez l’utiliser, utilisez-la; ce que je veux, c’est que les gens se souviennent quel parti est de leur bord. »

« Les étiquettes, elles sont là pour faire peur », a ajouté Mme Massé. Rappelant qu'elle avait participé à l'organisation de la marche des femmes contre la pauvreté, en 1995, elle a ajouté qu'elle ne s'était pas demandée alors « si c’était une action marxiste ».

Et en ce qui concerne la stratégie du parti pour les derniers jours de campagne, Québec solidaire compte se concentrer sur le terrain et convaincre les abstentionnistes d’exercer leur droit de vote.