Avec les informations de Piel Côté

Ces propositions ont été votées à la suite d'un congrès tenu les 17 et 18 septembre.

Le conseil régional demande un réinvestissement en santé, afin de hausser le nombre de travailleurs dans le réseau.

Les congressistes ont aussi demandé la gratuité scolaire, tout en rendant les services de garde plus accessibles.

Même si elle représente 7000 membres dans la région et dans le Nord-du-Québec, la présidente du Conseil régional, Sonia Charette, ne croit pas que les recommandations forceront les candidats à changer leur plateforme.