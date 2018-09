Un texte d’Andréanne Apablaza

« Nous sommes différents, nous ne venons pas de la Saskatchewan. Êtes-vous allé en Saskatchewan? C’est presque les États-Unis! Je veux dire, avons-nous l'air d'Américains des États-Unis? Non! », a affirmé la conjointe François Legault, le chef de la CAQ, lors d’une réunion organisée à l’ouest de Montréal.

Le chef néo-démocrate Ryan Meili invite Isabelle Brais et François Legault à visiter la province « pour montrer un peu plus d’intérêt, et aussi pour apprendre comment nous sommes spéciaux ici en Saskatchewan ».

Selon lui, ces commentaires envers la Saskatchewan n’envoient pas le meilleur message, particulièrement à la communauté francophone. « C’est un peu surprenant de voir quelqu’un dans un endroit public parler en mal d’une autre province de cette façon », a dit Ryan Meili.

On est tous fiers de venir d’ici, de la Saskatchewan, on aime les particularités de notre province, tout comme les gens du Québec aiment la belle province Ryan Meili, chef du NPD de la Saskatchewan

Lors de ce même évènement, Isabelle Brais a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau n’était pas « compétent » et qu’il était moins « brillant » que son père, Pierre Elliott Trudeau.

Par courriel, Isabelle Brais a présenté ses excuses au premier ministre, soulignant une maladresse de sa part : « Parfois, les mots dépassent la pensée et cette fois-ci ce fut définitivement le cas. J’en suis grandement désolée. »

François Legault a de son côté refusé d’indiquer s’il partageait ou non l’avis de sa conjointe. « C’est l’opinion qui a été émise par mon épouse », a-t-il indiqué, sans davantage de précisions.

Relations Québec-Saskatchewan

Le chef néo-démocrate estime que si ce genre de propos persiste au sein des membres de la CAQ, les relations entre les deux provinces pourraient être affaiblies. « J’espère que c’était juste une erreur, un moment de mauvaise réflexion », dit-il.

Ryan Meili a aussi souligné que le premier ministre Scott Moe avait critiqué le Québec cet été en disant que les programmes sociaux québécois étaient bons grâce à la péréquation. Selon lui, Scott Moe a tenu ces propos « sans vraiment comprendre qu’ils peuvent causer des problèmes entre les provinces ».

Le professeur en politique publique à l’Université de la Saskatchewan, Daniel Béland, estime que les propos d’Isabelle Brais trahissent « une connaissance superficielle des autres provinces, de ce qui se passe ailleurs au pays ».

Selon le professeur, ce manque de compréhension existe à travers le pays et est mutuel d’une région à l’autre.