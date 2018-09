Quand je vais être assise dans mon salon lundi soir, à regarder les résultats, je vais savoir qu'un de ces chiffres-là va être mon vote, c'est assez excitant! , s'emballe la Sherbrookoise d'origine marocaine Fatéma-Zahrae Lehkel.

Fatéma-Zahrae Lehkel Photo : Radio-Canada/Charles Beaudoin

Ça représente un privilège de pouvoir choisir un député , relate de son côté le Colombien d'origine Eduar Velasquez, qui a obtenu sa citoyenneté canadienne il y a trois mois.

S'il a hâte de connaître les résultats, l'homme de 48 ans admet toutefois être moins nerveux que lorsqu'il devait se présenter aux urnes dans son pays d'origine.

Ce n'est pas démocratique, parce que des groupes peuvent obliger les gens à voter pour des candidats en particulier. Le gouvernement exerce de la répression également, ce sont beaucoup de facteurs , explique-t-il.

L'excitation était plus palpable chez son jeune compatriote Jhon Carvajal, qui en sera quant à lui à un deuxième scrutin en autant d'années après avoir participé aux élections municipales.

Ça se rapproche de plus en plus, donc c'est là que je cherche de plus en plus, que je m'informe. C'est pour moi un moyen de donner l'exemple, de dire aux gens d'exercer leur devoir de citoyen , souligne le Colombien d'origine âgé de 20 ans.

Au municipal, je me sens plus proche quand je vais voter. Quand je suis allé voter, je connaissais tous les candidats, je les ai rencontrés, on a parlé, c'est plus proche de nous, mais, là, on dirait que ç'a l'air plus important étant donné que c'est provincial. Jhon Carvajal, Sherbrookois d'origine colombienne

Environnement, éducation et santé

Si les trois Sherbrookois se sentent interpellés lorsque les différents partis abordent l'immigration, le sujet ne constitue cependant pas leur priorité, mentionnent-ils.

Je ne suis pas très original. Pour moi, la première chose, c'est l'environnement et, en tant qu'étudiant, il y a aussi l'éducation , note Jhon Carvajal.

Le point principal en environnement, c'est le transport en commun. Je me promène toujours en autobus. En éducation, je vois certains partis qui parlent de l'éducation gratuite et c'est un point qui m'appelle et qui me semble intéressant, même s'il y a des avantages et des désavantages , précise-t-il.

Jhon Carvajal Photo : Radio-Canada/Charles Beaudoin

Pour Fatéma-Zahrae Lehkel, les considérations environnementales dicteront littéralement son choix dans l'isoloir lundi.

Ça manque un peu dans les débats en général, déplore-t-elle. Le plus on en parle, le mieux c'est et c'est d'actualité. C'est un critère pour avoir mon vote.

Père de trois enfants, Eduar Velasquez souhaite quant à lui une amélioration importante des soins de santé.