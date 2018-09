Un texte de Marilyn Marceau

La nouvelle propriétaire sera Annie Gilbert, une femme d’affaires dans l’immobilier qui est originaire de Shawinigan. Son conjoint, André Auclair, qui est un professionnel de golf depuis 1989, et elle ont formé le groupe Angil inc. qui a acheté le terrain de golf et ses bâtiments.

Annie Gilbert exclut l’idée de faire du développement immobilier sur ce terrain qui demeura donc un club de golf, indique Serge Buisson, l’un des propriétaires actuels.

[Annie Gilbert et son conjoint] souhaitent rapidement rassurer les golfeurs que d’importants investissements sont déjà planifiés pour la saison 2019 afin d’améliorer l’expérience sur ce magnifique terrain. extrait du communiqué de presse

La famille Buisson est heureuse qu’une femme originaire de Shawinigan reprenne le flambeau.

Annie Gilbert sera présente au tournoi de fermeture le 29 septembre.

La transaction entre les deux parties pour la vente du club de golf se fera le 30 novembre.

L’avenir des terrains de golf

La Société Laurentide avait mis le terrain à vendre à 1,5 million de dollars. Les propriétaires ont obtenu moins que le prix affiché. Ils n’ont pas voulu divulguer le montant de la transaction.

J’espère que ça va influencer la valeur municipale à la baisse, car on était évalué à 4 millions de dollars, ce qui fait qu’on paie beaucoup de taxes dans une sphère d’activité qui a de la misère , a déclaré l’un des propriétaires de la Société Laurentide, Serge Buisson.

Chez nous, cette année, on a eu beaucoup de jeunes membres qui se sont joints au club, j’ai 40 % de relève cette année , se réjouit-il.