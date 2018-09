Pendant une trentaine de minutes, le conseiller municipal Simon-Olivier Coté et le directeur du service de l'environnement, Denis Bernier, ont expliqué les exigences gouvernementales et les avantages de l'utilisation du bac brun.

Saguenay estime que cette option se traduira par des économies d'environ 4,2 millions de dollars sur une période de 15 ans.

Selon Denis Bernier, l'utilisation de bacs bruns permettra de produire un compost de qualité A, ce qui favorisera l'accès à une aide gouvernementale.

Le bac, c’est une technique qui est utilisée par plusieurs centaines de municipalités au Québec. C’est prouvé, on est capable de faire du compost de qualité A. Donc, les risques associés étaient réduits à leur minimum. Si on ne recycle pas les matières après traitement, on n’est pas accessible à la subvention , explique-t-il.

La Ville de Saguenay espère implanter la collecte des bacs bruns sur son territoire d'ici 2020.