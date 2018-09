L’œuvre de 3 mètres de diamètre, constituée de plus de 26 000 lumières DEL réparties sur plus de 340 réglettes, est une reconstitution 400 millions de fois plus petite que l’étoile du système solaire.

Solar Equation résulte d’un mariage entre l’art et la technologie. Rafael Lozano-Hemmer, titulaire d’un baccalauréat en chimie à l’Université de Concordia, a créé son œuvre d’après des données captées par la NASA (l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace).

L’artiste Rafael Lozano-Hemmer Photo : Radio-Canada

« C’est une simulation de l’activité solaire et c’est fait avec des algorithmes, des équations de la NASA pour simuler la turbulence à la surface du soleil », explique Rafael Lozano-Hemmer.

Les visiteurs qui contemplent l’installation suspendue peuvent interagir avec elle grâce à un iPad, en choisissant l’une des 11 différentes saisons solaires.

L’artiste voulait mettre de l’avant l’idée de la puissance et de l’importance de l’énergie solaire.

L'oeuvre installée dans le hall devant les vitres est aussi visible de l'extérieur du Musée. Photo : Radio-Canada/Claudia Genel

« Beaucoup d’artistes travaillent avec l’idée de la lumière comme quelque chose de très tranquille, mais le soleil est puissant, c’est une effervescence », souligne-t-il.

L’installation brillera dans le hall du pavillon Pierre Lassonde jusqu'au 24 février 2019.

Le Musée national des beaux-arts du Québec a filmé l'installation de l'oeuvre dans le hall d'entrée du Pavillon Lassonde.