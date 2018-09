Un texte d'Anaïs Brasier

Il est clair qu'une coalition entre le Parti progressiste-conservateur et l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick est possible, assure Brian Gallant. Une entente entre les libéraux et les verts serait donc le meilleur moyen de préserver un programme progressiste, continue-t-il. C'est le caucus libéral qui lui aurait donné le mandat d'approcher les verts.

Brian Gallant ne précise pas quelle forme prendrait cette entente. Il affirme qu'il s'agit d'un point dont il devra discuter lors des pourparlers avec les verts. Il ne ferme toutefois pas la porte à l'idée d'offrir un ministère au chef du Parti vert, David Coon.

Le chef du Parti libéral dit comprendre qu'il faudra faire des compromis, mais voit d'un bon oeil que les verts partagent certaines positions avec les libéraux, dont la protection des droits des femmes et des droits linguistiques.

Le caucus libéral du Nouveau-Brunswick s'est rassemblé devant l'Assemblée législative lors d'un point de presse surprise mercredi après-midi. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Une alliance entre les libéraux et le Parti vert donnerait 24 sièges à Brian Gallant, alors qu'il a besoin de 25 sièges pour former la majorité.

Brian Gallant affirme que les libéraux sont aussi en pourparlers avec certains élus du Parti progressiste-conservateur qui, selon lui, ne sont pas confortables avec l'idée d'une coalition avec l'Alliance des gens, dont Robert Gauvin.

Enfin, Brian Gallant affirme que le Parti progressiste-conservateur a envoyé des courriels aux élus libéraux, mais on ignore lesquels.

Avec les informations de Jacques Poitras de CBC et de Michel Corriveau