Le rapport rendu public par le Bureau américain de la sécurité des transports (NTSB) relate comme suit l'incident du 7 juillet 2017.

L'Airbus A320 se préparait à atterrir lorsque les pilotes ont constaté que quelque chose clochait sur la piste.

Les enquêteurs du NTSB affirment que les deux pilotes d'Air Canada leur ont confié ne pas avoir vu quatre appareils remplis de passagers qui attendaient de pouvoir décoller de ladite piste... Néanmoins alertés, les pilotes canadiens ont redressé brusquement leur avion, évitant ainsi une catastrophe.

Trois à six mètres : telle est la distance qui les a séparés des autres avions sur la piste avant qu'ils ne remettent les gaz.

Selon les enquêteurs américains, l'équipage d'Air Canada n'avait pas pris connaissance, avant le vol, d'un avertissement l'avisant de travaux effectués sur l'une des pistes. De plus, le NTSB cite d'autres erreurs et la fatigue des pilotes pour expliquer les circonstances de l'incident.

Au Canada, on assure que les recommandations du Bureau américain, en ce qui a trait à la fatigue des pilotes, ne resteront pas lettre morte. Le ministre des Transports, Marc Garneau, affirme que la publication de nouveaux règlements, plus sévères, est imminente. « On est au stade final », a-t-il déclaré mercredi à Ottawa.

Des quarts de travail moins longs pour les pilotes

Transports Canada dit accueillir « favorablement » les résultats de l'enquête du NTSB et indique qu'il y répondra officiellement d'ici trois mois. Transports Canada dit aussi que les modifications proposées au Règlement de l'aviation canadien (RAC) comporteront deux éléments essentiels visant à :

limiter le temps de vol et de service des membres d’équipage en fonction des recherches scientifiques et des normes internationales actuelles;

gérer les risques pour préserver la vigilance et la sécurité de l'équipage tout en conférant aux transporteurs une certaine souplesse « en fonction du caractère exceptionnel de leurs activités ».

Air Canada, pour sa part, affirme avoir « déjà mis en place des mesures pour parfaire l’entraînement donné ainsi que ses procédures et elle a fait appel à de nouvelles technologies pour rehausser davantage la sécurité ».

Le vol 759 d'Air Canada s'oriente dans les airs à la demande du contrôleur aérien. Photo : Bureau américain de la sécurité des transports

Après huit heures et demie de travail, les risques s'accroissent

Aux yeux de Daniel Cadieux, président de la sécurité aérienne de l'Association des pilotes d'Air Canada, il est impératif que le Canada « aligne ses règles avec le reste de la planète ». L'Association, qui regroupe 3900 pilotes, cite une étude menée dans les années 1990 par la NASA qui avait démontré qu'après 8 heures et demie de travail en continu, les risques d'incidents s'accroissaient considérablement.

« Actuellement, avec les règles de l'air canadien, nous sommes les avant-derniers sur les 190 pays membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), dit Daniel Cadieux. Donc, les États-Unis, le Mexique, Cuba, tout le monde a de meilleures heures de travail, plus alignées avec la science. »

Les deux pilotes de l'Airbus A320 étaient expérimentés. Le capitaine avait accumulé en carrière plus de 20 000 heures de vol et son copilote environ 10 000 heures. Considérant le décalage horaire, il était trois heures du matin pour ces deux pilotes lorsqu'ils ont amorcé leur approche à l'aéroport international de San Francisco, après être partis quelques heures plus tôt de Toronto. Et il appert que leur journée de travail avait été longue : le ministre Marc Garneau admet qu'en vertu des règles à venir, le capitaine de l'appareil n'aurait pas été autorisé à voler « dans les circonstances » où il a eu à le faire, le 7 juillet 2017.

La Direction générale de l'aviation civile américaine (FAA) a aussi tiré des leçons de l'incident impliquant l'Airbus d'Air Canada : elle a publié de nouvelles règles pour que l'aéroport de San Francisco éclaire mieux ses pistes la nuit et qu'il ait de meilleurs effectifs dans la tour de contrôle.

À lire aussi : Incident à San Francisco : la fatigue des pilotes d'Air Canada mise en cause

Avec les informations de Sébastien St-François