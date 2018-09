Un texte d’Alix Villeneuve

Habituellement cantonnés à un rôle protocolaire, les lieutenants gouverneurs peuvent parfois être propulsés au devant de la scène, comme on le voit actuellement au Nouveau-Brunswick.

L’artiste Herménégilde Chiasson a été lieutenant gouverneur du Nouveau-Brunswick pendant six ans, mais n'a pas vécu de crise politique. Photo : Radio-Canada/Amélie Gosselin

Mardi, la lieutenante gouverneure Jocelyne Roy-Vienneau a rencontré Brian Gallant, chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. À la suite de cette rencontre, ce dernier a déclaré qu'elle a accepté qu'il reste en poste tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas été défait par un vote de confiance à l’Assemblée législative. Le chef des progressistes-conservateurs Blaine Higgs revendique toujours, toutefois, le titre de premier ministre élu en vertu du fait que son parti a remporté un siege de plus que les libéraux lors des élections de lundi.

Je n’aurais pas aimé avoir à trancher cette question-là parce que je sais que c’est une décision politique , lance l’ancien lieutenant gouverneur, Herménégilde Chiasson.

Pourtant son ancien poste est hautement politique : il représente le pouvoir royal.