Après une brève enquête menée sur les lieux, les policiers ont déterminé que le téléviseur provenait d'un appartement de la rue Tassé, qui avait été endommagé par le passage de la tornade, et qu'aucun des trois jeunes n'était résident de l'endroit.

Considérant que le propriétaire du bien ne souhaitait pas que des accusations soient déposées, les trois jeunes, deux garçons âgés de 14 et 10 ans et une fille de 12 ans, ont reçu un avertissement verbal et ont été remis à un adulte responsable.

Le téléviseur a été rendu à son propriétaire à la suite de l'intervention.

Depuis le 21 septembre, le SPVG a reçu quatre plaintes de vol ou d'introduction par effraction en lien avec le sinistre.

Le SPVG affirme que plusieurs policiers sont déployés dans la zone dévastée par le passage de la tornade, en plus des effectifs réguliers, afin d'assurer la surveillance des lieux.