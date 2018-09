Un texte d'Olivier Bachand

Marie-Imalta Pierre-Lys, candidate du PQ dans Robert-Baldwin

La candidate du Parti québécois dans la circonscription montréalaise de Robert-Baldwin, Marie-Imalta Pierre-Lys Photo : Radio-Canada/Olivier Bachand

Avec ses cheveux et ses lunettes mauves, de nombreux électeurs reconnaissent Marie-Imalta Pierre-Lys au premier coup d'oeil, ayant vu sa photo sur ses affiches électorales dans la circonscription de Robert-Baldwin.

Entre un emploi dans le domaine pharmaceutique et des études pour obtenir une maîtrise en administration des affaires, la femme de 30 ans fait campagne à Pierrefonds et à Dollard-des-Ormeaux, dans l'ouest de l'île de Montréal, pour convaincre un électorat majoritairement anglophone et fédéraliste de voter pour le Parti québécois (PQ).

Certains diront qu'elle prêche dans le désert. Lors des dernières élections, le libéral Carlos Leitao avait remporté la circonscription avec 87 % des voix. Marie-Imalta Pierre-Lys pense-t-elle pouvoir renverser la vapeur lundi? « Non, je suis tout à fait réaliste », répond-elle avec franchise.

Si la candidate péquiste reconnaît déjà sa défaite, elle espère néanmoins convaincre certains électeurs de faire le saut au PQ, soulignant que les propositions du parti peuvent intéresser l'ensemble de la population. « Nous devons continuer à présenter nos propositions à tous les Québécois et j'ai choisi de les présenter ici dans Robert-Baldwin. »

Et ce choix n'a pas été fait au hasard. Lorsqu'elle a quitté Haïti pour le Québec il y a 13 ans, c'est à Dollard-des-Ormeaux que sa famille s'est installée. « C'est ici que j'ai appris à aimer le Québec, à découvrir le Québec, donc je voulais faire un clin d'oeil. »

Marie-Imalta Pierre-Lys fait campagne à Pierrefonds et à Dollard-des-Ormeaux. Photo : Radio-Canada/Olivier Bachand

C'est la première fois que Marie-Imalta Pierre-Lys brigue les suffrages. « On dit qu'on veut plus de diversité, plus de femmes, plus de jeunes, alors je me suis dit pourquoi pas. »

Membre du PQ depuis 2008, elle a fait campagne pour Véronique Hivon lors de la dernière course à la chefferie de la formation souverainiste. « En fait, je peux dire que c'est Véronique qui m'a vraiment poussée en politique. C'est une femme que j'admire beaucoup », dit-elle, vantant sa capacité à laisser la partisanerie de côté quand il le faut.

D'ici lundi, la candidate continuera à arpenter Robert-Baldwin pour recueillir la faveur des électeurs. Après tout, elle a déjà réussi à convaincre son conjoint, un anglophone, de voter pour le PQ.

Louis Charron, candidat du PLQ dans Sainte-Marie-Saint-Jacques

Le candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription montréalaise de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Louis Charron Photo : Radio-Canada/Olivier Bachand

Vêtu d'un complet, mais sans cravate, le libéral Louis Charron distribue des dépliants électoraux aux passants sous les boules multicolores du Village gai, en plein coeur de Sainte-Marie-Saint-Jacques, au centre-ville de Montréal.

Depuis sa création en 1989, la circonscription a toujours élu des députés péquistes, jusqu'à ce que Manon Massé, de Québec solidaire (QS), la remporte par une poignée de votes lors des dernières élections, dépassant de justesse la candidate libérale de l'époque.

Si les libéraux sont arrivés bien près de gagner ce siège en 2014, ils auront fort à faire pour déloger la co-porte-parole de QS, qui jouit d'une certaine popularité et d'une grande présence médiatique. Mais Louis Charron pense que c'est possible. « Il y a de bonnes chances que je l'emporte et je travaille très fort pour ça », dit-il.

L'avocat en droit immobilier a une certaine notoriété dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Il a été président de la Chambre de commerce gaie du Québec au début des années 2000, et milite activement pour les droits de la communauté LGBT, notamment au sein de l'Association du Barreau canadien et au Barreau du Québec.

« J'en ai souffert un peu d'homophobie quand j'étais jeune, et j'ai voulu pallier le problème de la façon dont je pouvais le faire. Aujourd'hui, les gens sont très ouverts, mais à l'époque, il y avait quand même une certaine fermeture dans le domaine juridique », raconte-t-il, faisant référence à son entrée sur le marché du travail à la fin des années 1980.

Louis Charron va à la rencontre des électeurs dans le village gai de Montréal. Photo : Radio-Canada/Olivier Bachand

S'il est élu, Louis Charron ne sera pas le défenseur de la seule cause LGBT. « C'est ce qui m'a donné mon expérience pour pouvoir me lancer en politique. Je veux faire beaucoup plus, je ne veux plus être cloisonné là-dedans. » Il se présente comme un grand défenseur des libertés individuelles, une des valeurs cardinales du Parti libéral du Québec (PLQ), au sein duquel il milite depuis de nombreuses années.

À 56 ans, il croit que c'est le bon moment de sauter dans l'arène avant d'être « trop vieux ». « J'étais dans un débat avec trois jeunes de moins de 40 ans et j'étais comme le vieux de la gang », raconte-t-il en riant.

Pour faire campagne, Louis Charron a pris un mois de vacances du cabinet d'avocats où il travaille, « un mois de vacances qui va être le plus fatigant de toute ma vie. Je n'ai pas travaillé autant que depuis que j'étais jeune avocat », dit-il.

Ève Torres, candidate de QS dans Mont-Royal-Outremont

La candidate de Québec solidaire dans la circonscription montréalaise de Mont-Royal-Outremont, Ève Torres Photo : Radio-Canada/Olivier Bachand

Entourée de son équipe de bénévoles, la solidaire Ève Torres va à la rencontre des électeurs au métro Côte-des-Neiges. Elle tente de se faire élire dans la nouvelle circonscription de Mont-Royal-Outremont, qui, comme son nom l'indique, englobe ces deux secteurs plutôt riches de Montréal, mais aussi le quartier plus pauvre de Côte-des-Neiges, où vivent de nombreux immigrants.

La tâche sera ardue. Ève Torres affronte le libéral Pierre Arcand sur un territoire qui semble acquis d'avance aux troupes de Philippe Couillard.

« On est très présents, on travaille fort dans la circonscription, on a beaucoup de soutien. On est sur la bonne montée et ce n'est pas fini jusqu'au dernier jour », dit-elle, admettant tout de même qu'elle sera « agréablement surprise » si jamais elle l'emporte le 1er octobre.

Née en France, Ève Torres a immigré au Québec il y a environ 20 ans. À son arrivée, elle a entrepris des études en droit à l'Université de Montréal, puis en éducation et en anthropologie.

La mère de trois enfants est présentement coordonnatrice d'un organisme appelé La Voie des femmes, qui encourage les femmes issues de la diversité à s'investir dans la société par l'art et le bénévolat.

Orpheline politique pendant longtemps, celle qui se décrit comme militante féministe et antiraciste a décidé de se présenter aux élections après avoir constaté les limites du milieu communautaire. « Après toutes ces années, j'inscris ce saut en politique comme une manière de continuer, de l'intérieur, à porter la voix des gens. »

« Remettre l'humain au coeur des préoccupations, c'est ce que je veux faire. Je crois que la politique a besoin de repartir d'en bas. Les personnes qui nous représentent ont tendance à décider en haut et donner à la population ce qu'ils ont décidé », déplore-t-elle.

Ève Torres est allée à la rencontre d'électeurs au métro Côte-des-Neiges. Photo : Radio-Canada/Olivier Bachand

Même si la campagne n'est pas encore terminée, Ève Torres a déjà marqué l'histoire, puisqu'elle est une des deux femmes portant le hijab à se présenter aux élections provinciales, ce qui est une première.

« Je n'aime pas les femmes voilées », lui a lancé un homme lorsqu'elle distribuait des dépliants électoraux dans le métro. « C'est correct », lui a-t-elle répondu, en prenant le tout en riant.

Ce genre de comportement demeure marginal, estime-t-elle. « Les gens sont plutôt ouverts », dit Ève Torres, affirmant avoir reçu des messages d'encouragement de Rimouski, de l'Abitibi et d'un peu partout ailleurs dans la province.

Sarah Petrari, candidate de la CAQ dans Jeanne-Mance-Viger

La candidate de la Coalition avenir Québec dans la circonscription montréalaise de Jeanne-Mance-Viger, Sarah Petrari Photo : Radio-Canada/Olivier Bachand

À la pâtisserie ou à l'épicerie, Sarah Petrari se présente aux électeurs avec enthousiasme, pour les amener dans le giron de la Coalition avenir Québec (CAQ). Mais le défi est de taille : la circonscription de Jeanne-Mance-Viger, qui correspond à l'arrondissement montréalais de Saint-Léonard, est peinte d'un rouge foncé depuis de nombreuses années.

Le secteur, qui compte une forte population de descendance italienne, a élu la libérale Filomena Rotiroti avec 78 % des voix lors des dernières élections. Mais la candidate caquiste croit qu'elle pourrait causer la surprise. « Je suis confiante que le changement est toujours possible. Je vois quelque chose d'assez révolutionnaire et historique qui s'en vient le 1er octobre », prédit-elle.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, Sarah Petrari n'a pas de racines italiennes. « Je suis née à Los Angeles d'une famille migrante mexicaine et, à l'âge de 12 ans, on a décidé de venir au Québec. »

Sarah Petrari se présente aux électeurs dans la rue et les commerces de sa circonscription. Photo : Radio-Canada/Olivier Bachand

La diététiste de profession a décidé de faire le saut en politique lorsque son dernier congé de maternité tirait à sa fin. La mère de deux enfants a approché la CAQ avec l'idée de faire du bénévolat, mais on lui a finalement demandé de se porter candidate.

Sarah Petrari effectue en ce moment une maîtrise en administration des affaires. Son cours cette session : conduire le changement organisationnel. « Le changement est omniprésent chez les organisations pour rester compétitives, et pour pouvoir rester en vie, quoi. Et je pense que la même chose est de mise pour un gouvernement. Après 15 ans, un changement est nécessaire pour la survie du Québec », affirme-t-elle.

Si elle est élue, elle promet d'être une voix forte pour les électeurs de Jeanne-Mance-Viger, et affirme que certains lui remettent déjà des dossiers à régler. L'enjeu local le plus important pour elle? L'immigration et l'intégration en emploi des nouveaux arrivants, qui peinent souvent à trouver un emploi.