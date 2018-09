Un texte de Laurence Royer avec les informations de Marlène Joseph-Blais et de William Phénix

François Legault était accompagné du candidat caquiste de la circonscription de René-Lévesque, André Desrosiers.

S'il remporte les élections, le parti s’engage à rétablir les tarifs de permis de chasse et pêche de 2015 et de les indexer dès le prochain budget.

Dans leur budget 2015, les libéraux ont augmenté les tarifs des permis de chasse au petit gibier de 24 % et des permis de pêche de 42 %. Selon la Coalition avenir Québec, ces hausses de prix ont fait en sorte qu'il s'est vendu environ 50 000 permis de chasse et de pêche de moins l'année suivante.

François Legault de passage à Tadoussac Photo : Radio-Canada/Marlène Joseph-Blais

Plus tôt dans la campagne, le Parti québécois avait lui aussi annoncé qu’il souhaitait diminuer les tarifs et même assurer la gratuité de certains permis de chasse et de pêche.

Pont sur le Saguenay

Le chef de la CAQ a aussi rappelé qu'il approuvait l'initiative des libéraux de mettre sur pied le bureau de projet du pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. François Legault a qualifié le projet d'intéressant .

Je pense que c'est un projet qui est intéressant, mais il faut regarder le coût, combien de personnes pourraient l'utiliser, a déclaré François Legault. […] C'est compliqué se rendre sur la Côte-Nord.

François Legault est attendu à Rimouski mercredi en fin d’après-midi.