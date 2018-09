Avec les informations de Piel Côté

Il a tenu ces propos en marge d'un point de presse sur la qualité de vie des aînés.

Luc Blanchette a aussi ajouté que Québec solidaire est un parti contestataire.

Il croit également qu'il s'agit d'une course à trois et il ne voit pas Québec solidaire rallier autant d'électeurs que Québec 125 le laisse entendre.

Ce site de projections laisse entrevoir que QS obtiendrait 26 % des votes dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Je ne suis pas sûr que Québec solidaire va prendre autant de voix que ça. Québec solidaire va demeurer un parti marginal, incluant à l'Assemblée nationale. Il y a eu des écarts qui ont été comblés. La dernière fois on ne me donnait vraiment pas gagnant non plus et à la soirée électorale, la surprise a été que j'ai été élu , rappelle-t-il.

Qualité de vie des aînés

Luc Blanchette veut améliorer la qualité de vie des aînés. Il a rappelé que son parti veut offrir la gratuité des services dentaires aux aînés.

La ministre responsable des aînés Francine Charbonneau était à Rouyn-Noranda. Elle a donné un point de presse en compagnie de Luc Blanchette. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

M. Blanchette veut aussi réinvestir afin d'embaucher davantage de préposés aux bénéficiaires.

Le député sortant a fait cette annonce à son bureau électoral de Rouyn-Noranda, en compagnie de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Francine Charbonneau.