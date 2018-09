Un texte de Julie Marceau

« Je l’ai vu et je l’ai constaté », a confié mercredi celui qui a été réélu 10 fois dans la circonscription d’Abitibi-Ouest, en marge d’une conférence de presse à Rouyn-Noranda.

La veille, François Gendron participait en compagnie du chef Jean-François Lisée à un rassemblement du parti à la scène Paramount à Rouyn-Noranda, devant une foule composée en majorité de baby-boomers.

À quelques pas de là, deux heures plus tôt, le co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé donnait un discours dans un bar plein à craquer de jeunes. La foule débordait à l’extérieur.

« Ce matin, avant de vous voir [les journalistes], j’ai jasé avec des gens qui ont déjà fait le choix d’être avec QS, chez moi là [dans ma région]. Tu leur dis : veux-tu regarder [le programme du PQ?] Non, je ne veux pas le regarder [répondent-ils]. Donc, il y a une méconnaissance », affirme le député.

L’appât du « rêve »

De l’avis du politicien de 73 ans, les jeunes souhaitent « essayer » Québec solidaire, qui les « fait rêver ».

« C’est réglé, c’est réglé. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait le choix d’un nouveau parti politique. [Ils disent] on veut l’essayer, laisse nous poursuivre notre rêve », raconte-t-il.

[Est-ce que] Québec solidaire fait rêver? La réponse : oui! François Gendron

QS un programme inquiétant, dit François Gendron

« Moi, je suis d’accord, j’ai rêvé moi aussi. On a tous rêvé, mais rêver dans l’irréalisme total, regarde juste le cadre financier [de Québec solidaire] ça n'a aucun sens, aucun sens », dit le politicien.

Selon François Gendron, en plus de manquer de crédibilité dans son cadre financier, Québec solidaire propose des idées farfelues telle que « nationaliser les forêts ».

« Je connais l’Énergie, je connais le ministère des Ressources naturelles, lit le programme, c’est marqué : nationaliser la forêt. 96 % de la forêt est publique », souligne M. Gendron, qui avoue du même souffle que même les jeunes électeurs de sa région semblent insensibles à type d’arguments. « Je n’ai pas fait changer aucun jeune quand j’ai dit ça », confie-t-il.

Celui qui a travaillé en éducation, notamment comme enseignant en mathématiques, dans une école secondaire avant d’être élu à l’Assemblée nationale en 1976, fait un parallèle avec son ancienne vie.

« Moi, je suis un pédagogue, [à l’époque quand j’étais prof de maths je disais] vous voulez pas faire de maths? Ils disaient [mes élèves] : ''non on veut pas faire de math''! […] Fais que là, à un moment donné, je leur disais : ''ok, vous ne voulez pas faire de maths, serrez vos livres, on va parler de l’amphithéâtre de la vie''. Dix minutes après ils disaient : ''ok, on va faire des maths''. »

« Autrement dit, je les ai accrochés avec une pédagogie, c’est ça qui faut que tu retiennes [en parlant à l’auteure de ces ligne] et c’est ce qui s’est passé… et c’est ce qui se passe avec Québec solidaire », conclut M. Gendron.