Les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes porteront entre autres des autocollants pour aviser les patients qu'elles sont en train de faire des heures supplémentaires lorsque ce sera le cas.

La présidente du syndicat, Cindie Soucy, explique que les pourparlers achoppent notamment sur la mobilité du personnel.

Mme Soucy affirme que l'employeur veut se laisser la possibilité de forcer les infirmières à travailler à des dizaines, voire des centaines de kilomètres de leur domicile, de même que dans d'autres départements. La présidente, Cindie Soucy, soutient que cela peut poser des risques pour les patients.