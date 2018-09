Richard Collier a perdu ce statut lorsque son adhésion à la Première Nation micmaque Qalipu a été révoquée. Minée par des questions concernant la légitimité de ses membres, cette Première Nation a plus tôt cette année resserré ses critères, révoquant l’adhésion de plus de 7600 personnes.

Ancien membre de la Marine canadienne, Richard Collier se retrouve ainsi privé des services qu’il reçoit depuis un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, en 2010.

Grève de la faim

En guise de protestation, M. Collier a amorcé une grève de la faim le 1er septembre. Il ne boit que de l’eau, du thé noir, du bouillon de poulet ou de boeuf. Le miel non pasteurisé est sa seule nourriture.

Il dit avoir perdu 12 kilos (26 livres) depuis le début du mois.

Je me sens devenir de plus en plus faible et d’être diabétique n’aide pas , affirme M. Collier.

Il perd son statut d'Indien

Richard Collier est membre de la Fédération des Indiens de Terre-Neuve-et-Labrador. Ceci lui a été suffisant pour être reconnu membre de la Première Nation micmaque Qalipu, fondée en 2011. M. Collier recevait donc le statut d’Indien au sens de la loi canadienne.

Lorsque Qalipu a resserré ses critères d’adhésion, elle a exigé que ses membres fassent la preuve qu’ils habitaient une communauté micmaque, ou qu’ils entretenaient des liens et avaient des interactions avec l’une d’entre elles.

Or, Richard Collier vit à Pictou Landing, en Nouvelle-Écosse, et argue que son état de santé l’empêche de se rendre à Terre-Neuve-et-Labrador et d’y entretenir des liens réguliers avec une communauté autochtone.

En perdant son appartenance à la Première Nation Qalipu, Richard Collier a perdu son statut d’Indien.

Témoin d'un accident traumatisant dans la Marine

Richard Collier a fait partie de la Marine canadienne de juillet 1979 à octobre 1981. Il a été libéré honorablement des Forces armées canadiennes en raison de problèmes de rendement et d’attitude. Ce n’est qu’après des années, dit M. Collier, qu’il a réalisé que les problèmes personnels qui ont affecté sa performance dans la Marine étaient liés à des troubles de santé mentale.

Depuis son diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, le ministère canadien des Anciens combattants lui fournit les services d’un psychologue.

Richard Collier a reçu en 2010 un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Photo : Radio-Canada/CBC/Nic Meloney

Des documents démontrent qu’en trois occasions, le psychologue a confirmé à Anciens combattants Canada que Richard Collier remplit tous les critères cliniques d’un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et que sa condition est liée directement à des incidents survenus lorsqu’il était membre de la Marine : durant des essais d’explosifs sur un navire à Halifax, un accident s’est produit et M. Collier a été témoin de la mort d’un frère d’armes, qui a été décapité.

Perte de couverture médicale de deux ministères

M. Collier dit que le ministère des Anciens combattants, en plus des services d’un psychologue, couvrait ses appareils auditifs, des médicaments pour des acouphènes, ainsi que certains frais de déplacement pour des traitements. En revanche, le fédéral a refusé de couvrir certains soins recommandés par son psychologue et d’autres médicaments contre le syndrome de stress post-traumatique qui lui avaient été prescrits par son médecin de famille.

En l’absence d’une couverture fournie par Anciens combattants Canada, M. Collier se rabattait sur la couverture médicale offerte par Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC), auquel il était éligible en vertu de son statut d’Indien.

M. Collier dit se sentir complètement abandonné par le Canada. Il espère que sa grève de la faim convaincra le gouvernement de réévaluer sa situation.

Greg Janes est chef du conseil de la bande micmaque de Burgeo, à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Photo fournie par Greg Janes

À Terre-Neuve-et-Labrador, Greg Janes, le chef de la bande micmaque de Burgeo, a perdu son statut d’Indien de la même manière que Richard Collier, après avoir vu son appartenance à la Première Nation Qalipu être révoquée.

M. Janes a passé 22 ans dans les Forces armées canadiennes. Tout comme M. Collier, il a été incapable de fournir des preuves de liens avec une communauté micmaque suffisantes pour remplir les critères de Qalipu.

Il juge que le comité d’adhésion qui a révisé la liste des membres de Qalipu aurait dû prendre en considération les circonstances particulières des anciens combattants.

Les vétérans ont servi partout dans le monde. C’est ce qui a brisé nos liens avec la communauté micmaque , explique-t-il.

Formulaire de demande d'adhésion à la Nation Qalipu. Photo : CBC/Colleen Connors

Le 31 août, Greg Janes et le chef de la Première Nation Qalipu, Brendan Mitchell, ont rencontré le ministre des Anciens combattants, Seamus O'Regan, pour demander que son ministère aide Affaires autochtones et du Nord Canada à trouver une solution.

Un porte-parole d’Anciens combattants Canada a indiqué dans un courriel qu’un vétéran se verrait refuser des services seulement si sa condition ou sa maladie n’étaient pas reliées à son service militaire . Comme c’est son habitude, le ministère ne peut commenter la situation d’un vétéran en particulier, pour des raisons de respect de la vie privée.

Richard Collier a déposé une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne à l’endroit de la Première Nation Qalipu et contre Affaires autochtones et du Nord Canada.

En 2016, Richard Collier a reçu la médaille du millénaire des anciens combattants autochtones. Photo : Radio-Canada/CBC/Nic Meloney

Les documents affirment qu’il est ciblé par de la discrimination basée sur le handicap . Le vétéran argue que ses problèmes de santé l’empêchent de se rendre à Terre-Neuve-et-Labrador, où il aurait pu maintenir les liens substantiels avec la communauté micmaque qu’exige Qalipu.

Déçu, Richard Collier envisage de retourner la médaille du millénaire des anciens combattants autochtones qu’il a reçue en 2016, même s’il y tient beaucoup.

Après presque un mois de grève de la faim, il dit puiser sa force dans la réalisation qu’il n’est pas le seul à avoir perdu le statut de vétéran autochtone.

Je ne céderai pas. Quelque chose doit changer , dit M. Collier. Je vais me battre pour tous les vétérans, ainsi que pour les membres qui ont perdu leur statut.

Les vétérans des Forces armées canadiennes qui s’inquiètent de leur santé mentale sont encouragés à entrer en communication avec Anciens combattants Canada au 1-800-268-7708 pour recevoir un soutien psychologique.

D'après un reportage de Nic Meloney de CBC