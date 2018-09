Un texte de Piel Côté

Avec la collaboration de Marie-Hélène Paquin

Les chefs du Parti Québécois (PQ) et de Québec Solidaire (QS), Jean-François Lisée et Manon Massé, se trouvaient littéralement à un coin de rues à Rouyn-Noranda, dans l'espoir de survolter leurs militants mardi soir.

Manon Massé et Émilise Lessard-Therrien ont été accueillies en grand nombre par les militants de Québec solidaire (QS) présents au Trèfle Noir­. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

« Émilise! Émilise! Émilise! Manon! Manon! Manon! », les noms des deux femmes étaient scandés haut et fort par les partisans du parti Québec solidaire (QS) dans le cadre du rassemblement de qui se tenait à la microbrasserie Le Trèfle Noir de Rouyn-Noranda.



Les militants étaient déjà galvanisés à l'arrivée de la chef Manon Massé et de la candidate dans Rouyn-Noranda Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien.

Le commerce était complètement bondé, si bien que les gens présents avaient du mal à s'y déplacer.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Ce n'est pas pour rien que je suis ici ce soir! Manon Massé

Ce n'est pas pour rien que j'ai changé les plans de la tournée et que je suis ici avec vous ce soir, c'est parce qu'Émilise est nez-à-nez avec deux autres partis et nous autres ici, on le sait que c'est toi qui va gagner, a tonné Manon Massé en s’adressant à sa candidate dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, avant d'être enterrée par les acclamations des supporteurs solidaires.

Des candidats au coude à coude

Deux caravanes de campagne à quelques dizaines de mètres l'une de l'autre à Rouyn-Noranda est un scénario plutôt inhabituel dans la Capitale du cuivre.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée ne se trouvait qu'à quelques pas pendant que certains se réjouissaient de la campagne d'Émilise Lessard-Therrien.

Environ 200 militants péquistes réchauffaient l’établissement du Paramount.

Le PQ veut encourager les jeunes à s'installer en régions. Photo : Radio-Canada/Sébastien Gauvin Blanchet

Jean-François Lisée, la candidate dans Abitibi-Est, Élizabeth Larouche, l'ex-doyen de l'Assemblée nationale, François Gendron ainsi que le candidat local, Gilles Chapadeau ont tous pris la parole.

On est tout prêts, on peut sentir la victoire, ça se sent et ça se sent ici dans la salle ce soir, alors on a besoin de vous pour concrétiser cette victoire. Gilles Chapadeau

Des militants qui y croient

Dans les deux camps, les militants sont convaincus que leur favori l'emportera et que la victoire est à portée de main.

Josie-Anne Thériault, qui milite pour le PQ, croit qu'il est important « de donner un accueil au chef ».

Francis Provencher et Josie-Anne Thériault, de Rouyn-Noranda, supporteurs du PQ. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Paquin



En espérant qu'il soit le futur premier ministre , a-t-elle confié.



Dans le cas de Joline Lalonde, ses ambitions pour Québec solidaire sont soutenues.

C'est clair, pour moi. J'ai l'espérance qu'Émilise nous fasse la surprise de gagner, a-t-elle dit en marge du 5 à 7.



Dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, le PQ espère faire un retour alors que Gilles Chapadeau a été élu dans le court mandat minoritaite péquiste de 2012 à 2014.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Quant à QS, les instances du parti croient qu'elles ont une bonne chance, dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue tout comme dans Taschereau, dans le secteur de Québec, de réaliser une première percée à l'extérieur de Montréal.