Ernie Lamont, candidat à la mairie de Windsor. Photo : Radio-Canada/Jason Viau/CBC

C’est la quatrième et dernière fois que l'homme qui se fait surnommer Bacon-Man en raison de son entreprise de charcuteries se présentera à la mairie de Windsor.

IL affirme qu'il se retirera de la course pour de bon s'il ne l'emporte pas cette fois-ci.

Les gens ne me donneront probablement pas de chance, mais s’ils m’en donnaient une, je rendrais cette ville géniale à nouveau , soutient Ernie Lamont, qui est âgé de 71 ans.

Le septuagénaire dit ne pas être gêné par son manque d’expérience en politique.

Donald Trump n’avait pas d’expérience en politique et regardez ce qu’il a fait aux États-Unis : il a redonné vie au pays et créé des emplois. Ernie Lamont, candidat à la mairie de Windsor

Ses promesses : - Construire un parc d'amusements

- Construire un deuxième casino

- Construitre une piste de course

Pour M. Lamont, l’itinérance est un gros problème dans la ville. À cet égard, il dit d’ailleurs vouloir convertir un aréna en immense refuge pour sans-abris.

Frank Dyck, candidat à la mairie de Windsor. Photo : Radio-Canada/Jason Viau/CBC

Frank Dyck se présente à la mairie surtout en raison de sa frustration vis-à-vis le plan de construire un mégahôpital à l’extérieur de Windsor.

Je n’aime pas l'idée de construire un hôpital si loin du centre-ville. Si j'étais élu, je crois qu'on devrait démolir les anciens hôpitaux et en bâtir de nouveaux aux mêmes endroits. Frank Dyck, candidat à la mairie de Windsor

Ses promesses : Faire de Windsor la ville la plus verte au Canada

Demander aux véhicules commerciaux de carburer à l’alcool et à l’huile végétale lorsque la technologie sera disponible.

Améliorer la qualité de l’eau

Selon M. Dyck, la ville est polluée et le côté ouest est décrépit. On doit démolir et reconstruire le quartier ouest, et mettre des logements abordables à cet endroit , dit-il.

Tom Hensel, candidat à la mairie de Windsor. Photo : Radio-Canada/Jason Viau/CBC

Tom Hensel, lui, désire que la Ville embauche un groupe qui travaillerait à temps plein à réduire la pauvreté. Ce groupe aurait comme tâche principale de travailler avec des partenaires communautaires, des services sociaux et des programmes de loyers abordables pour combattre l'itinérance et la pauvreté.

Il admet ne pas être un politicien de carrière, mais seulement quelqu’un qui se préoccupe grandement de sa ville .

Ses promesses : Nommer un vérificateur général

Réduire la pauvreté

Réparer les routes, trottoirs, lampadaires et remédier aux problèmes que créent les inondations

M. Hensel a été le sujet principal d'une enquête du quotidien Windsor Star le 3 septembre dernier dans laquelle plusieurs personnes affirment s’être fait escroquer par le candidat à la mairie. M. Hensel, qui a étudié en droit, n'a jamais eu le droit d'être avocat parce qu'il prétendait êtrte membre du barreau alors qu'il était toujours aux études.

M. Hensel a refusé de commenter la situation.

Matt Marchand, candidat à la mairie de Windsor. Photo : Radio-Canada/Jason Viau/CBC

Matt Marchand, lui, désire réduire la pauvreté le crime et la toxicomanie de manière significative d'ici 2022.

M. Marchand soutient qu’il arrivera à ses fins en travaillant avec des organismes locaux et en allant chercher l’expertise de tous les gouvernements. Je crois que les gens de Windsor veulent du changement , affirme-t-il.

M. Marchand affirme aussi avoir l'intention de réduire les taxes et rectifier les finances publiques de la Ville.

Ses promesses : Engager un vérificateur général

Améliorer le transport en commun

Réformer EnWin, le système d'approvisionnement en électricité

M. Marchand a travaillé auprès de l'ancien maire Mike Hurst durant 12 ans. Il a aussi été à la tête de la Chambre de commerce régionale pendant plusieurs années.

Le maire sortant de Windsor, Drew Dilkens. Photo : Radio-Canada/Jason Viau/CBC

Drew Dilkens termine bientôt son premier mandat à la mairie et fait campagne pour en entamer un second.

Le maire promet de ne pas augmenter les taxes s’il est réélu, tout en réduisant la dette de Windsor, qui s’élève à 77,9 millions de dollars.

C’est une question d’utiliser le budget actuel pour payer la dette, et d’utiliser nos économies pour réparer les routes, égoûts et autres infrastructures. Drew Dilkens, maire de Windsor et candidat à la mairie

Notons que M. Dilkens a aidé à réduire la dette de Windsor depuis qu’il est devenu maire en 2014, qui était de 104,1 millions à ce moment-là.

S’il est réélu, le maire promet de réduire la dette à 46 millions en quatre ans.

Lorsqu’il est question de sécurité dans la communauté, M. Dilkens promet d’installer 100 caméras à travers la ville, là où le crime est le plus prépondérant.

Ses promesses : Implanter un nouveau système de téléphonie d’urgence, qui aiderait les résidents à rapporter le crime qu’ils voient via le transfert de vidéos, images, messages textes et transferts de fichiers

Créer un programme de sécurité des pharmacies afin de réduire les vols de narcotiques

Améliorer l’unité spéciale combattant la drogue et les armes à feu

Instaurer un système de surveillance résidentiel, où les résidents pourront intégrer leurs propres systèmes de surveillance au réseau de la police

Augmenter le nombre de policiers

M. Dilkens souligne que le taux de chômage est à la baisse depuis qu’il est devenu maire de la ville. De 2014 à 2018, le taux est passé de 9,7 % à 6 %.