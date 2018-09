Un texte de Philippe de Montigny

L’exposition appelée Anthropocène est le fruit d’une collaboration qui aura duré quatre ans entre les documentaristes Nicholas de Pencier et Jennifer Baichwal et le photographe Edward Burtynsky.

Le trio transporte les visiteurs dans une vingtaine de pays avec des vidéos et des photos de grande taille de dépotoirs, de forêts coupées à blanc et de chancres industriels.

Des scientifiques ont déclaré en 2016 que la Terre était entrée dans l’anthropocène, une nouvelle ère géologique marquée par l’activité humaine.

Nous voyons les résidus de tests nucléaires qui ont eu lieu dans les années 1950, le plastique, le béton. Cette exposition, c'est reconnaître notre activité humaine, la façon dont nous avons transformé la surface de la planète. Sophie Hackett, conservatrice de photographie au Musée des beaux-arts de l’Ontario

Sophie Hackett, conservatrice de photographie au Musée des beaux-arts de l'Ontario à Toronto. Photo : Radio-Canada/Philippe de Montigny

Réalité augmentée

L’exposition comprend aussi des installations de réalité augmentée, un des plus grands défis des organisateurs d’un point de vue technique, selon le vidéaste Nicholas de Pencier.

Recréé notamment pour les visiteurs, un rhinocéros blanc du Kenya qui était le dernier mâle de son espèce. L'équipe avait capté ces images en mars 2016, deux ans avant la mort du rhinocéros. Il ne reste plus que deux femelles de cette espèce.

Or, les visiteurs peuvent maintenant voir l'animal, en trois dimensions, sur l’écran d’une tablette ou d’un téléphone intelligent, comme s’il était toujours en vie.

Le visiteur devient le protagoniste, a la capacité d'explorer cette sculpture, de s’avancer ou de reculer pour voir tout l'objet sur l'écran. C'est tout à fait nouveau et on espère que ça aura une réaction profonde du public. Nicholas de Pencier, co-réalisateur de l’exposition Anthropocène

Une exposition alarmiste?

Le directeur du Musée des beaux-arts du Canada, Marc Mayer, affirme que l’exposition Anthropocène et le documentaire du même nom, qui a été présenté en première au Festival international du film de Toronto plus tôt ce mois-ci, sont d’une beauté troublante .

On a tout chambardé sur notre habitat. Et moi, ça me fait terriblement peur. J'ai toujours eu une certaine angoisse que peut-être tout était hors contrôle. Mais maintenant on en voit la preuve, dit-il.

Parmi les visiteurs, Lin Gitterman dit espérer que l'exposition va permettre au public de réaliser que nous vivons sur une merveilleuse planète et que nous la détruisons par convoitise .

Il faut des changements au niveau des gouvernements et des corporations, ajoute une autre visiteuse. C'est l'argent qui bouge tout, alors si les consommateurs ne veulent pas que ça se passe, il faut faire des efforts, faire des décisions très difficiles.

La touriste américaine Nelle Brown croit elle aussi qu'il faut une volonté politique. Elle regrette le retrait des États-Unis de l'Accord de Paris pour lutter contre les changements climatiques.

Pour sa part, le nouveau gouvernement conservateur en Ontario a été critiqué par les environnementalistes pour sa décision de sortir la province du marché du carbone avec le Québec et la Californie.

Nelle Brown, une Américaine de Floride, se désole de voir la destruction de l'environnement dans son État. Photo : Radio-Canada/Philippe de Montigny