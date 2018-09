Un texte de François Messier

Bombardé de questions par les journalistes lors de son passage à Rouyn, M. Lisée s’est dit « un peu surpris » par des informations selon lesquelles son attaque sur la gouvernance de QS n’a pas fait l’unanimité au sein de l’exécutif du Parti québécois, lors d’une discussion tenue mardi.

« J’étais présent. C’était une réunion qui était très positive où on a discuté des gains qu’on a faits sur Québec solidaire, qui avait une partie gratuite jusqu’à maintenant et qui ne l’a plus », a-t-il affirmé, avant de qualifier son attaque de « phase indispensable » de sa campagne électorale.

Cette phase-là, elle a eu lieu, elle devait avoir lieu. Maintenant, on appelle au rassemblement : en tout respect pour les électeurs de QS, de la CAQ. Si vous ne voulez pas avoir les libéraux au pouvoir, le cœur et la raison du camp du changement, c’est le Parti québécois. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

« On discute de tout ça dans les exécutifs du Parti québécois et avec les candidats. On a une discussion l’ouverte », a ensuite dit le chef péquiste, avant d’ajouter : « ça n’existe pas l’unanimité au Parti québécois […] jamais, jamais, et c’est une bonne chose, parce qu’on est sain ».

« Le consensus, c’était que c’était la chose à faire. On l’a bien fait », a assuré Jean-François Lisée.

Relancé par un journaliste lui demandant si les instances du PQ sont parvenues à ce consensus avant ou après le débat, il a répondu : « Il y avait un consensus. Les gens s’expriment, je m’exprime, il y a un consensus ».

M. Lisée a refusé de répondre à des questions avançant que l’exécutif du PQ et ses plus proches conseillers ignoraient tout de cette sortie contre Mme Massé, arguant que les journalistes ne pouvaient pas « présumer » de cela ou qu’il n’acceptait pas la « prémisse » de la question.

Il a également nié tout malaise au sein des troupes péquistes, y compris chez la vice-cheffe, Véronique Hivon.

« Nous avons des contacts quotidiens Mme Hivon et moi. On discute de la stratégie de ce qu’on veut faire, etc. Ces conversations seront rendues publiques dans 30 ans », a-t-il blagué lorsqu’il a été interrogé à ce sujet une première fois.

« Vous laissez planer un doute », a relancé un journaliste. « Je n’ai pas l’intention de révéler la totalité des conversations qui ont lieu sur des rencontres stratégiques. Ce serait vraiment contre-productif. Le consensus est très clair, y compris avec Mme Hivon », a répondu M. Lisée.

« Si elle était d’accord avec vous, vous l’auriez dit », a observé une journaliste. Après avoir répété qu’il lui parlait tous les jours, M. Lisée a alors évité une fois de plus de répondre directement à la question.

Elle est vice-cheffe, je suis chef. Donc, c’est moi qui prends les décisions. Je me fais fort de l’écouter souvent et de suivre ses conseils souvent, mais pas tout le temps. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Commentant la même histoire en anglais, M. Lisée a par la suite assuré que Mme Hivon et lui sont « sur la même longueur d'onde ».

Véronique Hivon doit rencontrer la presse cet après-midi à Montréal avec d’autres candidats du parti pour parler de « l’importance de donner suite au mouvement #moiaussi », dénonçant le harcèlement et les agressions sexuelles.