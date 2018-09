« Claude Lelouch tourne effectivement la suite d'Un homme et une femme à Deauville, là où le premier film a été réalisé en 1966. Les mêmes acteurs reprennent leurs rôles. Le scénario est secret. Ce sera une surprise. La date de sortie n'est pas encore fixée », a indiqué la société de production du réalisateur, confirmant des informations révélées par Ouest-France.

Le film à la célèbre ritournelle « chabadabada, chabadabada... » est le récit d'un amour passionné entre Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée. Le long métrage avait obtenu la Palme d'or à Cannes ainsi que deux Oscars : celui du meilleur film étranger et celui du meilleur scénario.

En juillet, Jean-Louis Trintignant avait pourtant annoncé, dans un entretien au quotidien régional Nice-Matin, qu'il arrêtait le cinéma. Le cinéaste de 87 ans souffre d'un cancer de la prostate. « J'ai peur de ne pas y arriver physiquement », avait déclaré ce monument du cinéma français interrogé sur son refus de tourner dans un film de Bruno Dumont.

La comédienne Anouk Aimée, âgée de 86 ans, n'a pas tourné au cinéma depuis 2012. Elle a joué au théâtre en 2014.

« Dans ce film, je voulais raconter que la vie est plus forte que la mort », avait déclaré Claude Lelouch à l'Agence France-Presse (AFP) en janvier 2017. « Un homme et une femme, c'est un hommage à la vie. C'est un film d'amour qui explique qu'on a toujours une seconde chance », avait-il ajouté.

Le film original racontait l'histoire d'amour entre un homme et une femme qui venaient chacun de perdre épouse et mari.

Omniprésente dans le film, la chanson de Pierre Barouh et Francis Lai avec son célèbre « chabadabada » fera le tour du monde.

« On ne savait pas que ce serait un film optimiste. Quand j'ai écrit le film, je me suis dit : putain, c'est triste comme film. Je trouvais le sujet très lourd. L'optimisme est venu de la musique; on a montré que la vie était plus forte que la mort, que c'était un match », a indiqué Claude Lelouch.